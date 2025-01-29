Спаси и правоохрани

Образцовый полицейский должен быть не только профессионалом, но и «истинным воином Христовым». Так заявил протоиерей Александр Добродеев, выступая перед курсантами Московского университета МВД им. Кикотя в рамках XXXIII Рождественских чтений. Он призвал будущих правоохранителей сохранять духовно-нравственные ценности, чтобы достичь «идеала Святой Руси». Светские же участники чтений уверяли, что «развитие духовности сотрудников полиции должно стоять наравне с изучением законов и нормативно-правовых актов». Но признавали, что всему этому мешают кадровый голод и низкие зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя во время церемонии передачи ковчега с частицами мощей восьми святых воинов

Фото: МВД России Курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя во время церемонии передачи ковчега с частицами мощей восьми святых воинов

Фото: МВД России

Во вторник, 28 января, в столичном университете МВД им. Кикотя прошла конференция «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей среди сотрудников правоохранительных органов» в рамках XXXIII Рождественских чтений (.pdf). Она началась с торжественной церемонии в университетском храме: представители патриархии передали ковчег с частицами мощей восьми святых воинов, а также крест с частицей Животворящего древа Креста Господня. Прихожане с трепетом ожидали явления настоятеля — иерея Павла Усачева, а построенные в колонны курсанты без трепета дожидались прихода начальника университета Игоря Калиниченко.

Игорь Калиниченко наставительно сообщил, что одна из основных задач университета — воспитание сотрудников полиции «с чистой душой и открытым сердцем».

Затем протоиерей Александр Добродеев вручил Игорю Калиниченко ковчег. Начальник университета поцеловал дар и перекрестился. Дьякон запел молебен, который быстро подхватили прихожане. Они радостно снимали церемонию на телефоны, помогая друг другу выбрать кадр получше, а затем отправляли фото и видео близким по WhatsApp.

После возложения цветов к памятнику «Солдату правопорядка» священнослужители, курсанты и руководство университета направились в актовый зал. «Работа в правоохранительных органах всегда сопряжена с множеством нравственных проблем. И потому нравственные ценности должны составлять основу морального духа правоохранителя,— возвещал с трибуны отец Александр.— Горение огня духовного, способного привести офицера через преодоление эгоизма к самопожертвованию за други своя, необходимо поддерживать. И здесь на помощь приходит Православная Церковь». Протоиерей отметил, что полицейские не должны считать нравственные ценности «недостижимым идеалом».

При этом Протоиерей предложил будущим полицейским равняться на военных, поставив в пример Александра Невского, Федора Ушакова и Александра Суворова.

В заключение своей речи отец Александр также упомянул не полицейскую, а военную службу: «Сегодня России брошен дерзкий вызов. Речь идет о защите прав русского народа и других народов России говорить на своем языке, чтить свои обычаи и традиции, помнить подвиги своих героев, веровать так, как веровали предки. Именно за это сегодня сражаются наши доблестные воины. Если мы этой исторической миссии будем верны, то, призывая на помощь Господа Бога, мы, несомненно, победим. Аминь».

Далее перед курсантами выступили профессора университета. Рассуждая о том, что именно нужно «сохранять и укреплять», они ссылались на указ Владимира Путина №809 о традиционных ценностях, а также на положения Стратегии национальной безопасности.

В документах упоминаются права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, милосердие, гуманизм и тому подобные материи.

По мнению выступавших, все они уникальны и присущи только россиянам. «Никаких общечеловеческих ценностей не бывает, они могут быть только национальными. У каждого этноса есть уникальный генетический код, а у каждого народа, обычно складывающегося из совокупностей этносов, исторически формируется код ментальный, собственная уникальная система ценностей. Если ее подменить другой системой, то это будет уже другой народ, если он вообще не прекратит свое существование»,— так президентский указ №809 интерпретировал профессор кафедры философии Игорь Кушнаренко. Он добавил, что невозможно служить Родине без любви к ней, и сослался в этом вопросе на философа Ивана Ильина: «Духовно мертвый человек не будет любить свою родину — и будет готов ее предать. Потому что ему нечем воспринять ее и найти ее он не может».

О том, что мешает сотрудникам МВД исполнять президентский указ №809, рассказал в докладе курсант Никита Панов. Он указал на кадровый голод, низкий уровень оплаты труда, «отсутствие социальных гарантий» — и при этом «огромный объем» выполняемой полицейскими работы.

Исполнению указа о традиционных ценностях также препятствуют военная операция на Украине, «санкционные блокады» и «политика финансового регулирования».

Ссылаясь на слова главы МВД Владимира Колокольцева, курсант объяснил, что невозможно просто взять и «напечатать деньги», чтобы поднять зарплату полицейским. Поэтому необходимо менять мышление, призвал коллег господин Панов: «В деятельность сотрудников полиции необходимо внедрять идеи традиционных ценностей, приоритета духовного над материальным. Развитие духовности сотрудников полиции должно стоять наравне с изучением законов и нормативно-правовых актов».

Слушатели заскучали. Часть курсантов на задних рядах начали засыпать, их бодрствующие товарищи снимали спящих в «кружочки» в Telegram. Одна из курсанток сначала рисовала узоры ручкой на запястье, потом стала играть в тетрис. Три преподавательницы шепотом жаловались друг другу на плохо выполненные курсантами контрольные работы и домашние задания.

Атмосферу в зале оживил выход на сцену профессора кафедры философии Станислава Пылева. Он выступал громко, ярко, размахивал руками и обильно цитировал фронтовые песни. Философ призвал будущих полицейских равняться на героев Великой Отечественной войны. «Мы с вами защищаем честь родной земли! И поэтому пусть эта честь будет свята для нас! И всегда мы будем только победители! — пообещал он.— И Никита Сергеевич Михалков каждый раз в своем программном материале (имеется в виду передача "Бесогон".— Ъ) поднимает рюмку за нашу победу и закусывает обыкновенным соленым огурцом. И это насколько трогательно — вот эта рюмочка и соленый огурчик!» По реакции зала было видно, что курсанты искренне любят этого преподавателя.

Вице-президент фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева долго рассказывала курсантам о своей работе — о передаче икон военным в блиндажном храме, о проведении круглых столов на тему Великой Отечественной войны, о показах исторических фильмов про узников концлагерей, но потом внезапно поделилась впечатлениями от визита в США. «Никакой американской мечты там нет. Это действительно большой голливудский мыльный пузырь. Если знать изнутри, как там живут люди…— С сожалением покачала головой госпожа Мезенцева, а потом вдруг перешла к отечественным делам.— Когда были события, связанные с молодежными мятежами… Когда поднимал их, прости Господи, Навальный… Если бы там (в США.— “Ъ”) так же относились к полицейским — кидались банками и всем остальным, там не стали бы даже разговаривать. Там просто в этот момент расстреливают без суда и следствия». Будущие полицейские выслушали ее довольно безразлично.

Полина Мотызлевская