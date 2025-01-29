«Свеза» предложила работу бывшим сотрудникам Новолялинского комбината

В Свердловской области фанерный комбинат группы компаний «Свеза» предложил работу бывшим сотрудникам Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), который был законсервирован в декабре, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце 2024 года сообщалось о консервации целлюлозного цеха Новолялинского ЦБК, в результате работу потеряли около 50 человек. Им предложили трудоустроиться на предприятии в Верхней Синячихе. Кадровая служба «Свезы» провела встречу с бывшими работниками ЦБК, где рассказала об условиях. «Кроме того, компания предложила сотрудникам рассмотреть переезд в поселок, где расположено предприятие, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни и работы»,— сообщила руководитель службы по персоналу комбината «Свеза» в Верхней Синячихе Екатерина Осинцева. Около 20 человек уже подали резюме.

Комбинат «Свеза» был основан в 1997 году и входит в состав «Северсталь-групп». Он является одним из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса, крупнейшим в России производителем картона и бумаги из осины, мировой лидер по выпуску березовой фанеры. В состав группы входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинаты, а также три крупных предприятия по выпуску картонной упаковки и специализированной бумаги в России.

Полина Щуцкая