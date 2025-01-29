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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:57

Себестоимость хлеба выросла на 27% год к году

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сказал, что за первые 11 месяцев 2024 года стоимость производства свежих хлебобулочных изделий выросла на 27%. Причиной он назвал удорожание логистики и сырья.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Если за январь—ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья. Мука первого сорта выросла в цене за год на 18%, высшего — на 22%, ржаная — на 33%. Начинки, молочные, яичные продукты — везде динамика более 10%»,— сообщил Дмитрий Козлов в интервью «Ъ».

По словам гендиректора БКХ «Коломенский», стоимость зерна может составлять 80% от конечной цены продукта. Он добавил, что на изменение цены на хлебобулочные изделия влияет и рост фонда оплаты труда, который за последний год увеличился на 30%.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Козлова «Дорожает то одно, то другое».

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