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Коммерсантъ FM
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«Не все хотят оставлять "цифровой след"»

Дмитрий Гронский — о новых технологиях в автомобилях

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как к искусственному интеллекту относятся водители в разных странах.

Фото: Adam Gray / Reuters

Фото: Adam Gray / Reuters

На днях я получал в пресс-парке весьма продвинутый гибрид одной уважаемой китайской марки. Сотрудник компании больше 40 минут инструктировал меня, каким образом через тачскрин управлять дефлекторами обдува в салоне и как не прозевать тот момент, когда система заблокирует подачу топлива в бак (это в том случае, если я вдруг захочу не зарядить автомобиль электричеством, а заправить его бензином), тут можно и так, и эдак. Двигатель внутреннего сгорания крутит генератор и обеспечивает заряд батареи, если нет возможности подключить машину к электрической зарядной станции. Напоследок представитель компании спросил меня, буду ли я регистрировать себя в автомобиле как пользователь, чтобы он распознавал меня по Face ID и автоматически включал все настройки, увидев, так сказать, знакомое лицо. Услышав, что я этого делать не стану, менеджер заметил, что большинство моих коллег поступают так же. Если пользователь у автомобиля один, то это вроде как не нужно, к тому же не все хотят оставлять «цифровой след».

И здесь, кстати, несмотря на смену геополитических векторов, россияне больше похожи на европейцев, нежели на наших азиатских друзей. Аудиторская компания Deloitte только что опубликовала исследование, согласно которому западные автовладельцы в пять раз больше обеспокоены использованием искусственного интеллекта в транспортных средствах, нежели водители в Китае и Индии. Если в последних странах граждане с большим энтузиазмом относятся к тому, что часть функций по их взаимодействию с автомобилем и транспортным потоком возьмет на себя искусственный разум, то в Германии, Великобритании и Соединенных Штатах больше четверти автовладельцев считают подобное не только бесполезным, но даже опасным.

Их скептицизм прежде всего связан с неуверенностью в способности ИИ справиться с критической или аварийной ситуацией. Ну и, конечно же, опасения вызывает конфиденциальность: поскольку подключенные автомобили собирают огромные объемы данных о своих пользователях, которые потом могут попасть неизвестно кому, но известно зачем.

Дмитрий Гронский

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