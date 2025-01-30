Небольшие компании 100–250 человек

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 CROSS TECHNOLOGIES Москва Информационная безопасность 120,09 2 TS Solution Санкт-Петербург Информационная безопасность 119,31 3 «Дом-Строй» Новосибирская область Девелопмент 118,28 4 Rabbit Group Москва Digital-агентства 118,05 5 «Афиша» Москва Медиа 118,05 6 «Оборонавто» Москва Автомобильная промышленность 117,55 7 КСБ-СОФТ Чувашская Республика Информационная безопасность 116,86 8 RTA агентство digital-маркетинга Москва Digital-агентства 115,54 9 Издательство «МИФ» Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 115,28 10 Rocket10 Москва Digital-агентства 114,22 11 Artox Media Digital Group (AMDG) Москва Digital-агентства 113,78 12 Digital Info Краснодарский край Digital-агентства 113,24 13 «Жилой Квартал» Республика Башкортостан Девелопмент 113,19 14 EstateLiga — международное агентство недвижимости Москва Агентства по недвижимости 112,35 15 Агентство недвижимости «ИНФИНИТИ» Москва Агентства по недвижимости 112,29 16 «Ашманов и партнеры» Москва Digital-агентства 111,68 17 «Живем Дома» Волгоградская область Агентства по недвижимости 111,51 18 «СберМобайл» Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 111,45 19 «Ситилинк» Республика Карелия Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 110,77 20 Magnetto.pro Республика Татарстан Digital-агентства 110,69 21 АН АстраДом Realty Москва Агентства по недвижимости 110,49 22 BGS Group Челябинская область Услуги для бизнеса 110,41 23 «СибТехПроект» Томская область Проектирование, архитектура 110,29 24 АЗБУКА НОВОСТРОЕК Ростовская область Агентства по недвижимости 109,99 25 «Химпром» Пермский край Химическое производство, нефтехимия 109,84 26 СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ «КУБ» Свердловская область Проектирование, архитектура 109,75 27 Архитектурно-проектное бюро «Основа» Республика Крым Проектирование, архитектура 109,35 28 ГК «АвтоГрад» Владимирская область Автодилеры, автозапчасти 109,33 29 Уральский Медицинский колледж Челябинская область Наука и образование 109,14 30 Отель Novotel Свердловская область Ресторанные сети, гостиницы 108,92