Небольшие компании 100–250 человек

|
|Место
|Название компании
|Регион
|Отрасль
|Итоговый балл
|1
|CROSS TECHNOLOGIES
|Москва
|Информационная безопасность
|120,09
|2
|TS Solution
|Санкт-Петербург
|Информационная безопасность
|119,31
|3
|«Дом-Строй»
|Новосибирская область
|Девелопмент
|118,28
|4
|Rabbit Group
|Москва
|Digital-агентства
|118,05
|5
|«Афиша»
|Москва
|Медиа
|118,05
|6
|«Оборонавто»
|Москва
|Автомобильная промышленность
|117,55
|7
|КСБ-СОФТ
|Чувашская Республика
|Информационная безопасность
|116,86
|8
|RTA агентство digital-маркетинга
|Москва
|Digital-агентства
|115,54
|9
|Издательство «МИФ»
|Москва
|Маркетинг, реклама, издательский бизнес
|115,28
|10
|Rocket10
|Москва
|Digital-агентства
|114,22
|11
|Artox Media Digital Group (AMDG)
|Москва
|Digital-агентства
|113,78
|12
|Digital Info
|Краснодарский край
|Digital-агентства
|113,24
|13
|«Жилой Квартал»
|Республика Башкортостан
|Девелопмент
|113,19
|14
|EstateLiga — международное агентство недвижимости
|Москва
|Агентства по недвижимости
|112,35
|15
|Агентство недвижимости «ИНФИНИТИ»
|Москва
|Агентства по недвижимости
|112,29
|16
|«Ашманов и партнеры»
|Москва
|Digital-агентства
|111,68
|17
|«Живем Дома»
|Волгоградская область
|Агентства по недвижимости
|111,51
|18
|«СберМобайл»
|Москва
|Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры
|111,45
|19
|«Ситилинк»
|Республика Карелия
|Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры
|110,77
|20
|Magnetto.pro
|Республика Татарстан
|Digital-агентства
|110,69
|21
|АН АстраДом Realty
|Москва
|Агентства по недвижимости
|110,49
|22
|BGS Group
|Челябинская область
|Услуги для бизнеса
|110,41
|23
|«СибТехПроект»
|Томская область
|Проектирование, архитектура
|110,29
|24
|АЗБУКА НОВОСТРОЕК
|Ростовская область
|Агентства по недвижимости
|109,99
|25
|«Химпром»
|Пермский край
|Химическое производство, нефтехимия
|109,84
|26
|СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ «КУБ»
|Свердловская область
|Проектирование, архитектура
|109,75
|27
|Архитектурно-проектное бюро «Основа»
|Республика Крым
|Проектирование, архитектура
|109,35
|28
|ГК «АвтоГрад»
|Владимирская область
|Автодилеры, автозапчасти
|109,33
|29
|Уральский Медицинский колледж
|Челябинская область
|Наука и образование
|109,14
|30
|Отель Novotel
|Свердловская область
|Ресторанные сети, гостиницы
|108,92