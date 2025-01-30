Средние компании 251–1000 человек

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 «Иви» Москва Медиа 120,59 2 AGIMA Москва Digital-агентства 118,17 3 Realweb Санкт-Петербург Digital-агентства 117,98 4 Студия Артемия Лебедева Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 117,75 5 ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Волгоградская область Информационная безопасность 117,54 6 «Звук» Москва Медиа 114,8 7 ДАЛЕЕ Москва Digital-агентства 114,71 8 РЕХАУ Москва Производство строительных материалов 114,59 9 Okko Санкт-Петербург Медиа 114,39 10 Школа управления СКОЛКОВО Московская область Наука и образование 113,63 11 Angara Security Москва Информационная безопасность 113,43 12 Sports Москва Медиа 113,22 13 Фонд развития территорий Москва Государственная служба и организации 112,97 14 «Флаувау» Москва E-commerce (электронная торговля) 112,88 15 Российское общество «Знание» Москва Государственная служба и организации 112,17 16 REDMOND Санкт-Петербург Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 111,71 17 «Битрикс24» Калининградская область ИТ-компании 111,64 18 Polaris Москва Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 111,38 19 «СберСтрахование жизни» Москва Финансы, страхование, аудит 111,33 20 «ААА Моторс» Ростовская область Автодилеры, автозапчасти 111,27 21 Winline Москва Развлекательные сети 111,03 22 LOTTE Москва Ресторанные сети, гостиницы 110,56 23 Фабрика дверей «Браво» Москва Лесная промышленность, деревообработка 110,48 24 «АльфаСтрахование-Жизнь» Москва Финансы, страхование, аудит 110,21 25 Фабрика столешниц КЕДР Воронежская область Лесная промышленность, деревообработка 109,96 26 PARI Москва Развлекательные сети 109,78 27 Госинспекция по недвижимости Москва Государственная служба и организации 109,74 28 «Альянс-Авто» Чувашская Республика Автодилеры, автозапчасти 109,71 29 TEFAL Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 109,65 30 СОЮЗ ЗАСТРОЙЩИКОВ Ростовская область Агентства по недвижимости 109,62