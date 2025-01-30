Средние компании 251–1000 человек

|
|Место
|Название компании
|Регион
|Отрасль
|Итоговый балл
|1
|«Иви»
|Москва
|Медиа
|120,59
|2
|AGIMA
|Москва
|Digital-агентства
|118,17
|3
|Realweb
|Санкт-Петербург
|Digital-агентства
|117,98
|4
|Студия Артемия Лебедева
|Москва
|Маркетинг, реклама, издательский бизнес
|117,75
|5
|ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
|Волгоградская область
|Информационная безопасность
|117,54
|6
|«Звук»
|Москва
|Медиа
|114,8
|7
|ДАЛЕЕ
|Москва
|Digital-агентства
|114,71
|8
|РЕХАУ
|Москва
|Производство строительных материалов
|114,59
|9
|Okko
|Санкт-Петербург
|Медиа
|114,39
|10
|Школа управления СКОЛКОВО
|Московская область
|Наука и образование
|113,63
|11
|Angara Security
|Москва
|Информационная безопасность
|113,43
|12
|Sports
|Москва
|Медиа
|113,22
|13
|Фонд развития территорий
|Москва
|Государственная служба и организации
|112,97
|14
|«Флаувау»
|Москва
|E-commerce (электронная торговля)
|112,88
|15
|Российское общество «Знание»
|Москва
|Государственная служба и организации
|112,17
|16
|REDMOND
|Санкт-Петербург
|Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника
|111,71
|17
|«Битрикс24»
|Калининградская область
|ИТ-компании
|111,64
|18
|Polaris
|Москва
|Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника
|111,38
|19
|«СберСтрахование жизни»
|Москва
|Финансы, страхование, аудит
|111,33
|20
|«ААА Моторс»
|Ростовская область
|Автодилеры, автозапчасти
|111,27
|21
|Winline
|Москва
|Развлекательные сети
|111,03
|22
|LOTTE
|Москва
|Ресторанные сети, гостиницы
|110,56
|23
|Фабрика дверей «Браво»
|Москва
|Лесная промышленность, деревообработка
|110,48
|24
|«АльфаСтрахование-Жизнь»
|Москва
|Финансы, страхование, аудит
|110,21
|25
|Фабрика столешниц КЕДР
|Воронежская область
|Лесная промышленность, деревообработка
|109,96
|26
|PARI
|Москва
|Развлекательные сети
|109,78
|27
|Госинспекция по недвижимости
|Москва
|Государственная служба и организации
|109,74
|28
|«Альянс-Авто»
|Чувашская Республика
|Автодилеры, автозапчасти
|109,71
|29
|TEFAL
|Москва
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|109,65
|30
|СОЮЗ ЗАСТРОЙЩИКОВ
|Ростовская область
|Агентства по недвижимости
|109,62