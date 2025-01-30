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Коммерсантъ FM
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Крупные компании 1001–5000 человек

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл
1 «Лаборатория Касперского» Москва ИТ-компании 118,74
2 Игорная зона «Красная Поляна» Краснодарский край Развлекательные сети 117,09
3 Level Group Москва Девелопмент 115,43
4 «СберМаркетинг» Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 115
5 2ГИС Новосибирская область ИТ-компании 114,88
6 Банк ДОМ.РФ Москва Банки 113,65
7 Главгосэкспертиза России Москва Государственная служба и организации 112,74
8 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКСМО Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 111,92
9 Avilon Group Москва Автодилеры, автозапчасти 111,76
10 Банк «Точка» Свердловская область ИТ-компании 111,48
11 «Мегамаркет» Москва E-commerce (электронная торговля) 111,43
12 Аптечная сеть «Здоровье» Краснодарский край Фармацевтика, аптеки 111,39
13 МИЭЛЬ Москва Агентства по недвижимости 111,25
14 «Филип Моррис Интернэшнл» в России Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,24
15 JTI (Japan Tobacco International) Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,22
16 СИНЕМА ПАРК и «Формула Кино» Москва Развлекательные сети 111,22
17 «Юнилевер Русь» («Дав», «Доместос», «Чистая Линия», «Рексона», «Бархатные ручки», «Кнорр», «Золотой Стандарт» и др). Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 110,58
18 КАН АВТО Республика Татарстан Автодилеры, автозапчасти 110,38
19 Naumen Свердловская область ИТ-компании 110,29
20 «Альфа-Лизинг» Москва Финансы, страхование, аудит 110,01
21 КРОК Москва ИТ-компании 109,84
22 ДОМ.РФ Москва Строительство, застройка 109,64
23 «Русский Краб» Приморский край Энергетика и добыча сырья 109,54
24 «Бриз - Климатические Системы» Москва Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 109,23
25 «ТрансТехСервис» Республика Татарстан Автодилеры, автозапчасти 109,18
26 Тематический парк «Сочи-Парк» Краснодарский край Развлекательные сети 109,05
27 АВТОРУСЬ Москва Автодилеры, автозапчасти 108,9
28 Мэрия города Казани Республика Татарстан Государственная служба и организации 108,85
29 Особая экономическая зона «Алабуга» Республика Татарстан Государственная служба и организации 108,75
30 Алкогольная Сибирская группа Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 108,63

Методология рейтинга работодателей России

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