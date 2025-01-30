Крупные компании 1001–5000 человек

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|Место
|Название компании
|Регион
|Отрасль
|Итоговый балл
|1
|«Лаборатория Касперского»
|Москва
|ИТ-компании
|118,74
|2
|Игорная зона «Красная Поляна»
|Краснодарский край
|Развлекательные сети
|117,09
|3
|Level Group
|Москва
|Девелопмент
|115,43
|4
|«СберМаркетинг»
|Москва
|Маркетинг, реклама, издательский бизнес
|115
|5
|2ГИС
|Новосибирская область
|ИТ-компании
|114,88
|6
|Банк ДОМ.РФ
|Москва
|Банки
|113,65
|7
|Главгосэкспертиза России
|Москва
|Государственная служба и организации
|112,74
|8
|ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКСМО
|Москва
|Маркетинг, реклама, издательский бизнес
|111,92
|9
|Avilon Group
|Москва
|Автодилеры, автозапчасти
|111,76
|10
|Банк «Точка»
|Свердловская область
|ИТ-компании
|111,48
|11
|«Мегамаркет»
|Москва
|E-commerce (электронная торговля)
|111,43
|12
|Аптечная сеть «Здоровье»
|Краснодарский край
|Фармацевтика, аптеки
|111,39
|13
|МИЭЛЬ
|Москва
|Агентства по недвижимости
|111,25
|14
|«Филип Моррис Интернэшнл» в России
|Москва
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|111,24
|15
|JTI (Japan Tobacco International)
|Москва
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|111,22
|16
|СИНЕМА ПАРК и «Формула Кино»
|Москва
|Развлекательные сети
|111,22
|17
|«Юнилевер Русь» («Дав», «Доместос», «Чистая Линия», «Рексона», «Бархатные ручки», «Кнорр», «Золотой Стандарт» и др).
|Москва
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|110,58
|18
|КАН АВТО
|Республика Татарстан
|Автодилеры, автозапчасти
|110,38
|19
|Naumen
|Свердловская область
|ИТ-компании
|110,29
|20
|«Альфа-Лизинг»
|Москва
|Финансы, страхование, аудит
|110,01
|21
|КРОК
|Москва
|ИТ-компании
|109,84
|22
|ДОМ.РФ
|Москва
|Строительство, застройка
|109,64
|23
|«Русский Краб»
|Приморский край
|Энергетика и добыча сырья
|109,54
|24
|«Бриз - Климатические Системы»
|Москва
|Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника
|109,23
|25
|«ТрансТехСервис»
|Республика Татарстан
|Автодилеры, автозапчасти
|109,18
|26
|Тематический парк «Сочи-Парк»
|Краснодарский край
|Развлекательные сети
|109,05
|27
|АВТОРУСЬ
|Москва
|Автодилеры, автозапчасти
|108,9
|28
|Мэрия города Казани
|Республика Татарстан
|Государственная служба и организации
|108,85
|29
|Особая экономическая зона «Алабуга»
|Республика Татарстан
|Государственная служба и организации
|108,75
|30
|Алкогольная Сибирская группа
|Москва
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|108,63