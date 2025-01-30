Крупнейшие компании от 5001 человека

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 Альфа-банк Москва Банки 123,7 2 ВТБ Москва Банки 120,4 3 X5 Group Москва Продуктовые розничные сети 112,68 4 Газпромбанк Москва Банки 111,44 5 Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие) Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,16 6 «Яндекс» Москва ИТ-компании 110,74 7 «ВсеИнструменты.ру» Москва E-commerce (электронная торговля) 110,48 8 «Самокат» Москва E-commerce (электронная торговля) 110,42 9 T2 (Tele2) Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 110,04 10 Lamoda Москва E-commerce (электронная торговля) 109,9 11 «Северсталь» Вологодская область Металлургия, металлообработка 109,9 12 Совкомбанк Москва Банки 109,65 13 Группа НЛМК Липецкая область Металлургия, металлообработка 109,64 14 Правительство Москвы Москва Государственная служба и организации 109,61 15 СИБУР Москва Химическое производство, нефтехимия 109,26 16 АН «Этажи» Тюменская область Агентства по недвижимости 109,16 17 «Авито» Москва ИТ-компании 108,77 18 VK Москва ИТ-компании 108,34 19 «Свеза» Санкт-Петербург Лесная промышленность, деревообработка 107,2 20 «Контур» Свердловская область ИТ-компании 107,03 21 Автохолдинг КЛЮЧАВТО Краснодарский край Автодилеры, автозапчасти 106,87 22 Ozon Москва ИТ-компании 106,85 23 «Пятерочка» Москва Продуктовые розничные сети 106,52 24 «АльфаСтрахование» Москва Финансы, страхование, аудит 106,36 25 «Балтика», пивоваренная компания («Балтика«, Zatecky Gus, Flash Up, Tony’s Garret, Krone Blanche Biere, Green Beat) Санкт-Петербург FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 106,03 26 Группа «Черкизово» Москва Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании 105,92 27 «МегаФон» Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 105,86 28 «Аптеки Плюс» Самарская область Фармацевтика, аптеки 105,72 29 ИТ-холдинг Т1 (бренды Т1.Иннотех, НОТА, Т1.Сервионика, Т1. ИИ, Т1.Облако, Т1.Интеграция, Т1.Цифровая Академия) Москва ИТ-компании 105,68 30 КамАЗ Республика Татарстан Автомобильная промышленность 105,04