Крупнейшие компании от 5001 человека

|
|Место
|Название компании
|Регион
|Отрасль
|Итоговый балл
|1
|Альфа-банк
|Москва
|Банки
|123,7
|2
|ВТБ
|Москва
|Банки
|120,4
|3
|X5 Group
|Москва
|Продуктовые розничные сети
|112,68
|4
|Газпромбанк
|Москва
|Банки
|111,44
|5
|Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие)
|Москва
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|111,16
|6
|«Яндекс»
|Москва
|ИТ-компании
|110,74
|7
|«ВсеИнструменты.ру»
|Москва
|E-commerce (электронная торговля)
|110,48
|8
|«Самокат»
|Москва
|E-commerce (электронная торговля)
|110,42
|9
|T2 (Tele2)
|Москва
|Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры
|110,04
|10
|Lamoda
|Москва
|E-commerce (электронная торговля)
|109,9
|11
|«Северсталь»
|Вологодская область
|Металлургия, металлообработка
|109,9
|12
|Совкомбанк
|Москва
|Банки
|109,65
|13
|Группа НЛМК
|Липецкая область
|Металлургия, металлообработка
|109,64
|14
|Правительство Москвы
|Москва
|Государственная служба и организации
|109,61
|15
|СИБУР
|Москва
|Химическое производство, нефтехимия
|109,26
|16
|АН «Этажи»
|Тюменская область
|Агентства по недвижимости
|109,16
|17
|«Авито»
|Москва
|ИТ-компании
|108,77
|18
|VK
|Москва
|ИТ-компании
|108,34
|19
|«Свеза»
|Санкт-Петербург
|Лесная промышленность, деревообработка
|107,2
|20
|«Контур»
|Свердловская область
|ИТ-компании
|107,03
|21
|Автохолдинг КЛЮЧАВТО
|Краснодарский край
|Автодилеры, автозапчасти
|106,87
|22
|Ozon
|Москва
|ИТ-компании
|106,85
|23
|«Пятерочка»
|Москва
|Продуктовые розничные сети
|106,52
|24
|«АльфаСтрахование»
|Москва
|Финансы, страхование, аудит
|106,36
|25
|«Балтика», пивоваренная компания («Балтика«, Zatecky Gus, Flash Up, Tony’s Garret, Krone Blanche Biere, Green Beat)
|Санкт-Петербург
|FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки
|106,03
|26
|Группа «Черкизово»
|Москва
|Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании
|105,92
|27
|«МегаФон»
|Москва
|Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры
|105,86
|28
|«Аптеки Плюс»
|Самарская область
|Фармацевтика, аптеки
|105,72
|29
|ИТ-холдинг Т1 (бренды Т1.Иннотех, НОТА, Т1.Сервионика, Т1. ИИ, Т1.Облако, Т1.Интеграция, Т1.Цифровая Академия)
|Москва
|ИТ-компании
|105,68
|30
|КамАЗ
|Республика Татарстан
|Автомобильная промышленность
|105,04