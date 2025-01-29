В Уфе может измениться маршрут автобуса №39

ГУП «Башавтотранс» предлагает изменить схему движения автобусов № 39 для оптимизации маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Сейчас автобусы, перевозящий пассажиров по маршруту «ТСК "Пушкинский" — Оздоровительный комплекс "Сипайловский"» движутся по улице Юрия Гагарина от торгового центра «Олимп» до торгового центра «Звездный», затем поворачивают налево на улице Академика Королева. После этого маршрут проходит по улице Маршала Жукова (через остановку «Детская поликлиника № 5») и возвращается на улицу Юрия Гагарина (к остановке «Оздоровительный комплекс "Сипайловский"»), начиная движение в обратном направлении до ТЦ «Олимп» (и далее — по улицам Маршала Жукова, Баязита Бикбая и Сипайловской).

В новой схеме «Башавтотранс» предлагает отменить выезд автобусов в сторону детской поликлиники №5 и оздоровительного комплекса «Сипайловский». Вместо этого маршрут в обратном направлении (в сторону центра города) пройдет по улице Маршала Жукова мимо парка «Кашкадан» и ТЦ «Простор» до улицы Баязита Бикбая, где продолжится прежним образом в сторону Сипайловской улицы.

Когда вступит в силу новая схема, в релизе предприятия не говорится.

Идэль Гумеров