Коммунальный вице-премьер краевого правительства переходит на пост советника

Андрей Кокорев покидает должность зампреда правительства Пермского края по вопросам ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства. Глава Прикамья сказал, что господин Кокорев продолжит работу на должности советника главы региона по вопросам ЖКХ. Он будет заниматься специальными проектами в сфере ЖКХ, в том числе и в Пермском муниципальном округе. Кроме того, правительство покидает министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Он переходит на пост «коммунального» замглавы Перми. Кто займет должность министра губернтор не сообщил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кокорев

Фото: Новый компаньон Андрей Кокорев

Фото: Новый компаньон

Также губернатор рассказал об изменениях в структуре краевого правительства. Региональные министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, инспекция государственного жилищного надзора и фонд капитального ремонта переходят в инфраструктурный блок под руководством вице-премьера правительства Андрея Алякринского. А министерство тарифного регулирования и энергетики будет курировать первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина. Ранее работу этих ведомств курировал Андрей Кокорев.

Господин Кокорев работал в структурах правительства Пермского края с 2017 года. Он последовательно занимал должности замруководителя региональной службы по тарифам, министра тарифного регулирования и энергетики, министра ЖКХ и благоустройства, вице-премьера по вопросам ЖКХ.