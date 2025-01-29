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Коммерсантъ FM
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В правительстве одобрили предложение отказаться от практики ареста беременных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста РФ ограничить применение заключения под стражу в качестве меры пресечения для беременных, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях небольшой и средней тяжести. Вскоре соответствующие изменения будут внесены в разработанный Верховным судом (ВС) РФ законопроект, который запрещает заключать под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Инициатива была внесена в Госдуму в июне 2023 года, в октябре того же года принята в первом чтении. «Ограничения по избранию меры пресечения проектом поправок распространяются и на мужчин, являющихся единственными родителями малолетних детей, усыновителей или опекунов таких детей, единственных родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей-инвалидов»,— сообщили “Ъ” в Минюсте.

Согласно поправкам ведомства, в ряде случаев упомянутые категории граждан все же могут быть помещены в СИЗО: если их личность не установлена, если они не имеют места жительства и пребывания на территории РФ, а также если они нарушили меру пресечения или скрылись от следствия и суда. Предложение Минюста также одобрили Минздрав, Генпрокуратура, ФСИН, Таможенная служба, Федеральная палата адвокатов и уполномоченный по правам человека в РФ. Отрицательный отзыв поступил от МВД РФ и СКР, однако там “Ъ” критику в адрес законопроекта пока не прокомментировали.

Эмилия Габдуллина

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