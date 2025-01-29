ВЦИОМ: 53% граждан считают, что новые штрафы за нарушения ПДД нужны для пополнения бюджета

ВЦИОМ опросил россиян об их отношении к новым штрафам за нарушение ПДД (введены с 1 января 2025 года) в ходе телефонного опроса 1,6 тыс. человек, проведенного 17 января 2025 года. Санкции, напомним, были увеличены за наиболее распространенные нарушения, в том числе за превышение скоростного лимита, проезд на красный свет, нарушение правил разметки. Размер штрафа увеличен в полтора раза, скидка за «быструю» оплату постановлений сокращена с 50% до 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Положительный отклик» на ужесточение наказаний, сообщили во ВЦИОМе, зафиксирован у 57% граждан. 27% относятся к нововведениям отрицательно, 14% — безразлично, 2% затруднились ответить. Среди сторонников введения новых штрафов — женщины, представители старшего поколения и жители сельской местности.

О нововведениях слышали 74% опрошенных, из них 43% — осведомлены о новых штрафах, 31% — «что-то» слышали об ужесточении. «Редкий случай, когда в обществе превалирует фокусированное, а не поверхностное знание»,— отметили во ВЦИОМе. 26% заявили, что о новых штрафах «слышат впервые».

53% респондентов считают, что повышение штрафов нужно в первую очередь для пополнения бюджета, 37% — для повышения безопасности движения, 10% затруднились ответить. 50% опрошенных ожидают, что в результате ужесточения санкций нарушений станет меньше, 44% — не ждут никаких изменений. 2% полагают, что ужесточение негативно скажется на безопасности движения, 4% затруднились дать ответ.

Иван Буранов