Минприроды сорвалось с крючка

Министерство природопользования и экологии Башкирии смогло доказать законность конкурса по отбору компании для вылова рыбы на участке реки Белой площадью 244 га. Весной 2024 года победителем торгов было признано ООО «Платина». Один из трех претендентов на лот — предприниматель Эльвер Ибрагимов — не согласился с итогами торгов и пожаловался в УФАС, которое встало на его сторону. Суд первой инстанции поддержал выводы антимонопольной службы, но апелляция пришла к противоположным выводам. Юристы полагают, что отменить постановление суда УФАС, вероятнее всего, не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск министерства природопользования и экологии Башкирии к республиканскому управлению ФАС. Суд признал недействительными решение и предписание антимонопольного ведомства от 28 марта 2024 года. Тогда УФАС по Башкирии, изучив материалы торгов на право в течение десяти лет вести промышленное рыболовство на реке Белой возле села Андреева Краснокамского района, пришло к выводу, что организатор конкурса нарушил ФЗ «О защите конкуренции». Минприроды было предписано отменить итоги торгов и провести их заново.

Конкурс был объявлен в декабре 2023 года, подведение итогов состоялось в марте 2024 года. На торги был выставлен участок реки Белой площадью 244 га. В карточке лота указано, что там водятся плотва, окунь, налим, голавль, красноперка, белый амур, карась, линь и другие виды рыб.

Как следует из материалов дела, с жалобой в УФАС обратился один из трех участников конкурса — предприниматель Эльвер Ибрагимов. Кроме него к торгам были допущены ООО «Лесная» и ООО «Платина». После вскрытия конвертов победителем была объявлена «Платина». Компания, предложив за лот 506 тыс. руб., получила 42,5 балла. Господин Ибрагимов, чье ценовое предложение составило 562 тыс. руб., по мнению комиссии, заслужил 25 баллов, а «Лесная» (101 тыс. руб.) — 4,49 балла. Начальная цена лота была около 700 руб.

В жалобе в УФАС Эльвер Ибрагимов указал, что «Платина» была необоснованно допущена к торгам, так как представила на конкурс недостоверные сведения о средней численности работников. В заявке компания указала, что у нее в штате три человека, а по данным УФНС — среднесписочная численность сотрудников компании семь человек.

Антимонопольная служба согласилась с доводом предпринимателя.

В ноябре 2024 года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска минприроды республики к УФАС. Как отметил суд, правила организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, утвержденные постановлением правительства России в апреле 2008 года, устанавливают обязанности для подачи заявок. Так, один из пунктов гласит, что в заявке должны быть указаны сведения о средней численности работников со стажем не менее года. Между тем, отметил суд, между данными «Платины» и УФНС есть противоречия, а минприроды Башкирии их не устранило: организатор торгов не запрашивал соответствующих данных.

В апелляционной жалобе министерство отметило, что численность работников «Платины» не имеет значения, так как по этому показателю компании было начислено ноль баллов. «К участникам применялись равнозначные методы и критерии оценки»,— подчеркнули в министерстве. Аннулирование торгов, говорилось в жалобе, «влечет значительные финансовые потери и упущенную выгоду для участника торгов ООО „Платина“, нарушение антимонопольного законодательства со стороны которого не допущено».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение и предписание УФАС, отметил, что «Платина» предоставила всю необходимую информацию для участия в торгах. В том числе показатели освоения квот вылова рыбы за последние четыре года, а также среднесписочный состав работников — три человека. Суд отметил, что УФНС предоставило антимонопольной службе не среднесписочное количество работников «Платины», а среднее — девять человек. Между тем правила организации и проведения конкурса подразумевают данные именно о среднем количестве работников.

В УФАС по Башкирии «Ъ-Уфа» сообщили, что намерены направить кассационную жалобу.

«Изучив материалы дела, полагаю, что апелляционный суд пришел к обоснованным выводам, так как УФАС допустило ряд существенных процессуальных нарушений при вынесении оспариваемого решения,— полагает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Например, УФАС некорректно истолковало данные о численности работников „Платины“, фактически спутав среднесписочную численность со средней численностью работников. Исходя из вышесказанного, полагаем, что шансы УФАС на успех в кассации выглядят низкими». По мнению господина Жарского, антимонопольный орган не доказал факт ограничения конкуренции или нарушения прав участников торгов. «Напротив, материалы дела свидетельствуют о том, что конкурсные процедуры были проведены в соответствии с установленными правилами, а оценка заявок осуществлялась по заранее определенным критериям»,— добавил юрист.

Булат Баширов