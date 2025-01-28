Технадзор для этих

Краевые власти решили поддержать на должность главы Осинского округа начальника региональной инспекции государственного технического надзора Игоря Морозова, кандидата, не зависимого от местных элит. Против действующего главы Осинского округа Алексея Григорьева выступает значительная часть депутатов местной думы. Депутаты отнеслись к этому предложению настороженно, но готовы его рассмотреть. Эксперт полагает, что господин Морозов может стать компромиссом между краевой администрацией и местными думцами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Морозов

Фото: Вести-Пермь Игорь Морозов

Фото: Вести-Пермь

Региональные власти определились с кандидатурой на пост главы Осинского муниципального округа. Им стал начальник инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов. По данным «Ъ-Прикамье», 27 января господин Морозов провел встречу с депутатами местной думы. Встреча проходила в здании муниципальной администрации. Игоря Морозова сопровождали первый замглавы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, и.о. заместителя руководителя администрации губернатора Константин Лызов и директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Андрей Ганзий.

Источник, близкий к Осинской думе, отмечает, что представители региональных властей представили Игоря Морозова как нейтрального кандидата, не связанного с местными элитами. По словам собеседника, это может стать как преимуществом, так и проблемой: «Он для территории человек новый, пока присматривается к муниципалитету. Непонятно, примут ли местные „варяга“, или депутатам проще отложить старые разногласия, договориться и выбрать другого, но „своего“ кандидата». «Кроме того, непонятна мотивация кандидата — зачем ему этот конкурс, почему именно Оса?»— добавил источник.

Заместитель председателя Осинской думы Армен Бежанян подтвердил факт встречи господина Морозова с депутатами, но затруднился оценить кандидата. «Никакого негатива к кандидату нет, но и говорить об однозначной поддержке нельзя. Пока он единственный, кто заявил о своем желании участвовать в конкурсе, поэтому сравнивать не с кем»,— сказал депутат.

Собеседник в администрации губернатора подтвердил, что региональные власти готовы поддержать Игоря Морозова: «Он показал себя как грамотный, выдержанный управленец, способный реагировать на эмоциональные всплески местных политических сил». Отметим, что господин Морозов еще не подал документы на участие в конкурсе на должность главы.

Политическое противостояние в Осе обострилось после выборов в местную думу в сентябре 2024 года. По итогам голосования в представительный орган вошли противники действующего главы Алексея Григорьева, руководящего муниципалитетом с 2020 года. Оппозиционно настроенные депутаты сформировали в думе коалицию из восьми человек (дума состоит из 15 депутатов), что позволило отклонить кандидата в спикеры думы, поддерживаемого господином Григорьевым, и выбрать председателем Константина Нефедова. Кроме того, оппоненты действующего главы вошли в конкурсную комиссию.

Конкурс запланирован на 28 февраля. Документы от кандидатов принимаются до 20 февраля. Комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и губернатора, оценит программы развития округа, представленные кандидатами. Два претендента, получившие наиболее высокие оценки, будут представлены депутатам Осинской думы на заседании 5 марта. Главой станет тот, кто сможет заручиться поддержкой большинства думцев.

Алексей Григорьев заявил «Ъ-Прикамье», что не знаком с Игорем Морозовым, и затруднился ответить на вопрос о планах участия в конкурсе: «Я нахожусь в отпуске, время покажет».

Политтехнолог Алексей Чусовитин допускает, что Игорь Морозов может стать компромиссным кандидатом на пост главы Осы: «С точки зрения краевых властей, это идеальный вариант. Муниципальных депутатов он тоже может устроить. Вместе с тем, местная оппозиция одновременно выигрывает и проигрывает. С одной стороны, они смогли подтолкнуть краевые власти к компромиссам, подняли статус местного депутата. С другой — компромисс со стороны оппозиции — первый этап „слива протеста“»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников