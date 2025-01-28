Долгострой получил «Развитие»

Известный высотный долгострой в центре Перми (ул. Екатерининская, 175) сменил владельца после полутора лет продажи. СГ «Развитие» приобрела 22-этажное административное здание, которое не завершило ООО «ПО „Перм­промжилстрой“». Сумма сделки не раскрывается, сам актив продавался за 250 млн руб. Компания собирается достроить здание и запустить там БЦ класса А с точками общепита, местами для занятий спортом и, возможно, апартаментами. Эксперты считают, что в связи с дефицитом качественных офисов помещения в БЦ будут востребованы, но девелоперу объекта надо будет решить вопросы транспортной и пешеходной доступности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Крупный пермский застройщик «Развитие» создал новую компанию — ООО «Развитие Центр». По данным «СПАРК-Интерфакс», строительная организация зарегистрирована 16 января, ее возглавила Татьяна Раева. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в группе «Развитие», регистрация юрлица связана с новым проектом компании. СГ «Развитие» стала владельцем незавершенного административного здания, которое возводило ООО «ПО „Перм­промжилстрой“» по ул. Екатерининской, 175. В течение двух-трех лет предполагается достроить объект площадью около 16 тыс. кв. м. «Согласно предварительным планам, здесь будет бизнес-центр класса А. Анализируя рынок деловой недвижимости Перми и основываясь на контактах с федеральными бизнес-структурами, в СГ „Развитие“ пришли к выводу, что центров такого уровня в Перми не хватает»,— заметил председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев.

Помимо офисных помещений, в здании планируется разместить точки питания, предусмотреть места для занятий спортом. Также часть строения, возможно, отведут под апартаменты высокого качества, «чтобы в них могли остановиться те, кто приезжает в Пермь с деловыми визитами», добавил господин Раев.

Данный незавершенный объект имеет долгую историю. В 2004 году по соглашению с мэрией ООО «ПО „Перм­промжилстрой“» взялось достроить дома разорившегося ООО «Поллукс». В качестве компенсации расходов компания получила право освоения участка по ул. Екатерининской, 175. Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» из трех жилых домов и административного здания. Строить жилье компания начала в 2008 году, а в 2013-м «Перм­промжилстрой» признали банкротом. Договоры долевого участия были заключены по 131 квартире. Дома находятся в разной стадии готовности. В 2021 году одно недостроенное нежилое здание продали на торгах за 77,7 млн руб. Максиму Филимонову, владельцу и гендиректору строительной фирмы «Квартал». Объект представляет собой здание в 22 этажа с подземной парковкой. Площадь застройки — 1,1 тыс. кв. м, степень готовности — 62%. В лот также входило право аренды земельного участка под долгостроем площадью 4,1 тыс. кв. м. Максим Филимонов собирался реконструировать долгострой в торгово-офисный центр, но осенью 2022 года скончался. Летом 2023 года объект выставили на продажу за 200 млн руб. В последнее время актив продавался за 250 млн руб.

По сведениям портала ИСОГД Перми, участок под недостроем входит в зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1. Предельная высота зданий на этой территории составляет не более десяти этажей.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Прикамье», считают, что в связи с нехваткой качественных офисных помещений в Перми офисы в анонсируемом БЦ будут востребованы. Руководитель ООО «Перспектива–Сделки с гарантией» Владимир Онянов рассказал, что два года назад Корпорация «Перспектива» рассматривала возможность приобретения долгостроя, но потом отказалась от этого. В частности, объект не соответствовал проектной документации, также имелась «несогласованность с городскими властями по соседнему участку и с соседями по землепользованию». «Здание требует серьезных усилий по проектированию и реконструкции, также требуются серьезные вложения. Думаю, „Развитие“ имеет ресурс для завершения такого объекта, группа проведет обследование и завершит строительство в соответствии с сегодняшними требованиями»,— подчеркнул Владимир Онянов. Цену актива в 200 млн руб., заявленную в объявлении 2023 года, господин Онянов охарактеризовал как рыночную. Также он назвал концепцию реконструкции здания в БЦ подходящей.

Директор агентства Research&Decisions Регина Давлетшина отметила удачное расположение долгостроя, но указала и на его проблемы с транспортной и пешеходной доступностью (узкие улицы для заездов к зданию и нехватка тротуаров). Завершение объекта и запуск его в качестве БЦ кратно повысит автомобильный и пешеходный трафик в этой локации. Регина Давлетшина заметила, что, помимо первых этажей, в таком высоком офис­ном здании могут быть востребованы и верхние этажи — благодаря хорошим видовым характеристикам. «Это сложный объект, интересно, как новый собственник решит проблемы здания, обеспечив ему парковочные места, доступность для пешеходов и прочее. Важны также продуманные планировочные решения, „нарезка“ площадей и прочие парамет­ры»,— рассуждает директор Research&Decisions. По ее данным, площади в БЦ этой локации могут сдаваться в аренду за 1,5–2,5 тыс. руб. за кв. м в месяц на первых этажах и за 800–1,2 тыс. руб. — на последующих.

Евгения Ахмедова