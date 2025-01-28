Сами со статусами

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве кандидатов на выборах указывать статус самозанятого в качестве основного рода занятий. Законопроект на рассмотрение нижней палаты внес Минюст после соответствующего решения Конституционного суда (КС). Представитель ведомства пояснила, что число самозанятых в России за последние пять лет выросло двенадцатикратно и достигло 12 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Обязанность избиркомов регистрировать граждан, указавших в графе о роде занятий «самозанятый», КС зафиксировал весной 2024 года. Тогда до высшей судебной инстанции дошла одна из несостоявшихся кандидаток, которую сняли с выборов из-за того, что именно таким образом она обозначила себя в документах. КС признал это решение комиссии противоречащим Конституции и издал соответствующее постановление.

Во исполнение постановления КС Минюст и разработал принятый в первом чтении законопроект, который затем внесло правительство.

Изменения вносятся в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», они устанавливают, что кандидат, «поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого» (кроме случаев, когда зарегистрирован в статусе ИП), сообщила замминистра юстиции Елена Ардабьева. «Здесь, в общем, все понятно, комитет поддерживает в первом чтении», — сообщил с трибуны член комитета по госстроительству и законодательству Александр Тетердинко (ЕР).

Депутаты, однако, потребовали уточнений. Так, замглавы того же комитета Сардана Авксентьева («Новые люди») поинтересовалась, будет ли понятие «самозанятый» наконец закреплено в самом законе о «налоге на профессиональный доход». Минюст по-прежнему считает это нецелесообразным, сообщила госпожа Ардабьева, хотя понятие уже встречается в ряде других федеральных законов.

Коммунисты активно интересовались, скольким именно самозанятым гражданам успели отказать избиркомы.

«Хотелось бы услышать перечень регионов, где была распространена такая практика»,— недобро поинтересовалась Нина Останина.

Стоит напомнить, что у КПРФ богатый опыт судебных разбирательств, по итогу которых партия взыскивала компенсации за незаконные снятия ее кандидатов с выборов. «Нет проблемы массовости отказов! Это были отдельные случаи, когда избирком таким образом толковал законодательство»,— попытался охладить пыл коллег господин Тетердинко. Тем не менее и комитет, и Минюст пообещали запросить у ЦИКа соответствующую статистику ко второму чтению.

Единоросс Анатолий Выборный неожиданно предложил пойти дальше и позволить самозанятым конкретизировать свой статус перед избирателем, то есть указать, в какой сфере они работают.

В документах для ЦИКа (анкете) в принципе гражданин может указать свою принадлежность к той или иной сфере, сообщила госпожа Ардабьева, но «не просто так», а с документальным подтверждением. «То есть не просто написать, что он писатель, а подтвердить, что работает, например, по гражданско-правовому договору с издательством»,— объяснила статс-секретарь.

А вот в бюллетене такой информации не место, уверен Александр Тетердинко: «Если там еще будет информация о видах деятельности, какой это будет бюллетень!» Усложнять документы, которые «подаются в систему», по его мнению, бессмысленно, но если кандидаты «желают указать это в своей биографии», то «ради бога».

ЛДПР в лице Ярослава Нилова напоследок успела возмутиться тем, что вносила подобный законопроект еще в начале 2020 года, но не снискала поддержки ни коллег, ни кабмина. «Почему так поменялась позиция?» — вопрошал господин Нилов. Замминистра юстиции в ответ привела аргумент о взрывном росте числа самозанятых за минувшие пять лет: «Тогда их был 1 млн, сейчас — порядка 12 млн, указание статуса на данный момент более чем актуально». Законопроект в итоге был поддержан Думой единогласно.

Григорий Лейба