Владимир Путин посетил центр беспилотных авиационных систем «Самара»

После посещения АвтоВАЗа президент РФ Владимир Путин приехал в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Центр был создан в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и является основой кластера беспилотной авиации в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О процессах разработки, сборки и испытаний беспилотников президенту рассказал Юрий Козаренко, генеральный директор компании «Транспорт будущего» – учредителя НПЦ «Самара».

По словам руководителя, существующие мощности уже сейчас позволяют производить до 50 тысяч рам для беспилотников ежемесячно, а также комплектующие для отечественных микродвигателей — это свои стартеры, роторы. Планируется выпускать до миллиона микродвигателей в год, это уже достаточно, чтобы конкурировать с Китаем и другими странами. Кроме того, с помощью существующих матриц в центре сейчас могут выпускать практически любые детали для БПЛА.

«Мы прошли путь с министерством транспорта и стали аккредитованным разработчиком, производителем и эксплуататором авиационной техники»,— заявил господин Козаренко.

Алексей Алексеев