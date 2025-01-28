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Владимир Путин посетил центр беспилотных авиационных систем «Самара»

После посещения АвтоВАЗа президент РФ Владимир Путин приехал в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Центр был создан в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и является основой кластера беспилотной авиации в Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О процессах разработки, сборки и испытаний беспилотников президенту рассказал Юрий Козаренко, генеральный директор компании «Транспорт будущего» – учредителя НПЦ «Самара».

По словам руководителя, существующие мощности уже сейчас позволяют производить до 50 тысяч рам для беспилотников ежемесячно, а также комплектующие для отечественных микродвигателей — это свои стартеры, роторы. Планируется выпускать до миллиона микродвигателей в год, это уже достаточно, чтобы конкурировать с Китаем и другими странами. Кроме того, с помощью существующих матриц в центре сейчас могут выпускать практически любые детали для БПЛА.

«Мы прошли путь с министерством транспорта и стали аккредитованным разработчиком, производителем и эксплуататором авиационной техники»,— заявил господин Козаренко.

Алексей Алексеев

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