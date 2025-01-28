В Чувашии жителя Московской области приговорили за госизмену к 12 годам колонии

Верховный суд Чувашии сегодня, 28 января, признал 25-летнего жителя Московской области виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год после освобождения. Кроме того, он оштрафован на 150 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщили УФСБ по Чувашии. Имя осужденного в ведомстве не раскрыли, сославшись на гостайну.

Как установил суд, осужденный в июне 2022 года произвел фотосъемку территории военной части, «расположенной в одном из регионов страны». Сделанные снимки осужденный через свой мобильный телефон «направил представителям украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией».

Помимо этого, осужденный с января по декабрь 2023 года произвел несколько финансовых операций по конвертации денег в криптовалюту и перевел биткойны «на счета, используемые для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований». В УФСБ по Чувашии пояснили, что осужденный в ходе следствия и суда признал свою вину. «Приговор суда еще не вступил в законную силу»,— отметили в УФСБ по Чувашии.

Олег Ерусланов, Чебоксары