Ниндзя попался на кокаине

Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан был арестован в ходе рейдов, проведенных бельгийскими властями. Полиция накрыла преступную сеть, специализировавшуюся на контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпена. На данный момент неизвестно, какой была роль именно Наингголана в предполагаемой преступной схеме. Всего в ходе рейдов были задержаны 16 человек. Не исключено, Раджа Наингголан, за карьеру заработавший более €60 млн, настолько потратился, что вынужден был вложиться в наркобизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан

Фото: Alberto Lingria / Reuters Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Полиция Бельгии сообщила о первых итогах длящегося уже более года расследования о контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу, в частности в порт Антверпена. В его рамках в минувший в понедельник была проведена серия рейдов в Антверпене и Брюсселе, в результате которых были изъяты наркотики, наличные деньги, предметы роскоши, огнестрельное оружие. В общей сложности обыски прошли по 30 адресам.

Впрочем, результаты рейда трудно признать впечатляющими. Скажем, кокаина, за которым полиция, собственно, и охотилась, нашли всего 2,7 кг. Также были найдены €370 тыс. наличными, несколько дорогостоящих часов (два образца оценены в €360 тыс. каждый), ювелирные изделия и сто золотых монет общей стоимостью более €116 тыс. Следователи также обнаружили два бронежилета и три единицы огнестрельного оружия. Иными словами, бельгийская полиция провела обычную, ничем не примечательную операцию по борьбе с наркотрафиком — крупный порт Антверпена традиционно считается важной точкой доставки кокаина в Европу.

Остроты обыденной истории придало лишь то, что в числе арестованных оказался известный в недавнем прошлом футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан.

На данный момент нет ясности о его роли в предполагаемой преступной схеме. Но, учитывая характер Наингголана, среду, в которой он вырос, его прежние заявления, вполне можно предположить, что игрок мог быть вовлечен в не поощряемую законом деятельность.

История Раджи Наингголана — стандартная для выходцев из низов общества. Он появился на свет в Антверпене от матери-фламандки и отца (семья жила в неблагополучном районе города), прибывшего из Индонезии. Папа довольно скоро исчез, мать продолжала рожать детей от других мужчин, которые ее тоже бросали. В итоге у Раджи Наингголана помимо сестры-двойняшки есть еще несколько единоутробных братьев и сестер. Все без отцов.

Но потом выяснилось, что Раджа хорош в футболе. Тренеры команд (начиная с детских), за которые он выступал, всегда отмечали его главное качество — неуступчивость и выносливость. Это свойство привело Наингголана после череды бельгийских команд сначала в скромную итальянскую «Пьяченцу» (20 лет назад), затем в выступавший в Серии A «Кальяри». Там он и получил прозвище «ниндзя» — за способность внезапным подкатом «срубить» соперника. Талант Наингголана не ускользнул и от внимания больших клубов. Бельгиец получил приглашение в «Рому», из которой затем перебрался в «Интер». А еще Наингголан попал в состав сборной Бельгии. За нее он провел 30 матчей.

Но на главный турнир — чемпионат мира-2018 в России — Наингголан вообще не попал из-за конфликта с наставником бельгийской команды Роберто Мартинесом. Вызван он был тем, что Наингголан курил, не скрываясь, и отказывался следовать требованиям Мартинеса прекратить нарушения режима.

За годы работы в итальянском футболе Раджа Наингголан заработал около €60 млн. Зарплатного пика в €9 млн в год бельгиец достиг в 2021 году, когда выступал за «Интер».

Но уже в 2022-м он оказался в «Антверпене» (руководство миланцев тогда утверждало, что от Наингголана избавились в том числе и из-за его непростого характера), где ему платили только €1,7 млн. А после того как он просто закурил вейп на скамейке запасных прямо во время матча, его выгнали и из «Антверпена».

Потом у явно утратившего форму 36-летнего Наингголана была попытка восстановить кондиции в индонезийском клубе «Бхаянгкара» с последующим возвращением в Бельгию. Его взяли в клуб «Локерен-Темсе» из второй по силе бельгийской лиги. Как утверждает портал Salarysport.com, его зарплата составляла всего €900 в неделю. Готовность работать за такие деньги для вроде бы миллионера говорит о наличии финансовых проблем. Попытаться решить их Наингголан мог через «друзей с улицы», о которых не раз упоминал в своих интервью.

Александр Петров