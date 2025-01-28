Кремлев назвал IBA объединяющим элементом мирового бокса

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал включение пяти новых членов в состав международной спортивной организации World Boxing. Он сказал, что IBА все равно остается объединяющим элементом мирового бокса.

«Пусть (World Boxing.— "Ъ") сначала научатся находить финансирование и турниры делать… В нашем последнем Конгрессе, который состоялся в декабре в Дубае, приняли участие более 160 стран. О чем это говорит? О том, что весь боксерский мир все-таки считает объединяющим элементом именно IBA»,— сказал Умар Кремлев в интервью «Ъ».

IBA (прежнее название AIBA) была основана в 1946 году. World Boxing была создана в 2023 году в ответ на разрыв отношений между Международным олимпийским комитетом и IBA. Сейчас в ней состоит 60 федераций.

Подробнее читайте в интервью с Умаром Кремлевым, которое позже будет опубликовано на сайте «Ъ».