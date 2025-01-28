В Роспотребнадзоре рассказали о качестве питьевой воды в Сочи

В Сочи качество водопроводной питьевой воды соответствует санитарным требованиям на 100%. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Отклонения от нормы по показателю жесткости и другим химическим показателям не выявлено»,— отметили в управлении. Специалисты Роспотребнадзора установили, что уровень жесткости питьевой воды в городе-курорте варьируется от 2,85 до 3,05, при норме не более 7.

В сентябре прошлого года «Ъ-Сочи» писал, что около 67% жителей Сочи не удовлетворены качеством воды. В 2023 году показатель был на уровне 55%.

Андрей Куценко