Москва пошла по барам

В Москве стало больше баров. Как рассказали “Ъ FM” в NF Group, в декабре 2024-го только на центральных улицах столицы работало 168 подобных заведений. Это на 8% больше, чем годом ранее. Главной барной локацией стала Пятницкая улица, там насчитали 15 пабов. Также в пятерку по числу питейных заведений вошли Покровка, Мясницкая, Сретенка и Арбат. Впрочем, в общей структуре объектов общепита в центральный районах Москвы бары по объему площадей по-прежнему уступают классическим ресторанам и кафе.

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Однако тренд на питейные заведения очевидный, заметил директор оператора сети фудхоллов Market Liner Максим Гуржий: «Я думаю, что здесь много факторов, но в первую очередь, наверное, все-таки внешнеэкономическая ситуация. Все равно тревога в стране есть, и на людей эта ситуация так или иначе влияет, они просто больше выпивают. Во-вторых, в России культура пития развивается постоянно, все рестораторы в этом участвуют. Мы тоже в своих проектах, например, долю алкогольных напитков, в том числе пивных, увеличиваем.

Люди становятся более избирательными. Сейчас все-таки хочется прийти в хорошее классное место, где есть атмосфера, другие посетители и самое главное, где можно получить эту коммуникацию и эмоцию.

Так что и культура сама развивается, и тренд становится устойчивым и постоянно растет. Очень мало ребят, на самом деле, замечают какое-то падение. Рост цен присутствует. В связи со всеми санкциями, безусловно, прайс вырос как в закупке и сырье, так и в реализации в том числе. Но падения спроса практически никакого нет».

В августе 2024-го правительство подняло ввозные пошлины до 25% от таможенной стоимости для вина и до 20% — для крепкого алкоголя. Кроме того, с этого года акцизы на эти напитки повысят еще примерно на 5%. Несмотря на растущую закупочную стоимость алкоголя обеспечивать работу кухни еще дороже, рассказал сооснователь нескольких московских баров Никита Фомкин: «Вообще рост количества баров пошел только из-за того, что за этот год очень сильно вырос вход у работников кухни. Когда я пять лет назад начинал бизнес, ставка повара была 2 тыс. руб. за 12-часовую смену. Сейчас же за 5 тыс. руб. идти не хотят. Все потому, что появились такие агрегаторы, как "Яндекс", доставка или такси, и специалисты, в основном иностранные, не хотят работать на кухне. Так что сейчас выгодно открывать бары, где меньше задействовано приезжих специалистов и больше соотечественников. Там расход сразу становится намного меньше. Ведь любая кухня — это всегда человек пять, которым платят по 5 тыс. руб. в день. А в баре можно обойтись двумя-тремя работниками.

При этом себестоимость продуктов кухни огромная, а маржинальность бара намного лучше. Можно вино, у которого себестоимость бокала 250 руб., продавать за 1 тыс. руб.

При этом бары были всегда, просто сейчас появляется все больше уникальных форматов. Вот, например, сейчас недавно шоточная открылась. На рынке больше креативности, чтоб это не было просто какой-то рюмочной или обычным баром. Кроме того, теперь не так легко открывать винные заведения, где раньше тоже не было большой кухни, ведь сейчас и акцизы на такие напитки стали огромные, либо стоит продавать русские вина. Если говорить про Москву, то, конечно, больше подобных заведений открывается в районе Китай-города и Чистых прудов. И даже сейчас большие игроки начинают открывать околотанцевальные бары, где больше про алкоголь, чем про еду».

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024-м в рознице продали больше 184 млн декалитров спиртного. Это максимальный показатель за все время подсчета, то есть с 2017-го.

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На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок» Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото 43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше» Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото 45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт» Фото: Reuters / Jonathan Ernst В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool / купить фото В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой» Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко / купить фото В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры Фото: Reuters В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом» Фото: Reuters Смотреть

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Ульяна Горелова