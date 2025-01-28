Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва пошла по барам

За счет чего в столице растет количество заведений

В Москве стало больше баров. Как рассказали “Ъ FM” в NF Group, в декабре 2024-го только на центральных улицах столицы работало 168 подобных заведений. Это на 8% больше, чем годом ранее. Главной барной локацией стала Пятницкая улица, там насчитали 15 пабов. Также в пятерку по числу питейных заведений вошли Покровка, Мясницкая, Сретенка и Арбат. Впрочем, в общей структуре объектов общепита в центральный районах Москвы бары по объему площадей по-прежнему уступают классическим ресторанам и кафе.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Однако тренд на питейные заведения очевидный, заметил директор оператора сети фудхоллов Market Liner Максим Гуржий: «Я думаю, что здесь много факторов, но в первую очередь, наверное, все-таки внешнеэкономическая ситуация. Все равно тревога в стране есть, и на людей эта ситуация так или иначе влияет, они просто больше выпивают. Во-вторых, в России культура пития развивается постоянно, все рестораторы в этом участвуют. Мы тоже в своих проектах, например, долю алкогольных напитков, в том числе пивных, увеличиваем.

Люди становятся более избирательными. Сейчас все-таки хочется прийти в хорошее классное место, где есть атмосфера, другие посетители и самое главное, где можно получить эту коммуникацию и эмоцию.

Так что и культура сама развивается, и тренд становится устойчивым и постоянно растет. Очень мало ребят, на самом деле, замечают какое-то падение. Рост цен присутствует. В связи со всеми санкциями, безусловно, прайс вырос как в закупке и сырье, так и в реализации в том числе. Но падения спроса практически никакого нет».

Почему в России растет число питейных заведений

В августе 2024-го правительство подняло ввозные пошлины до 25% от таможенной стоимости для вина и до 20% — для крепкого алкоголя. Кроме того, с этого года акцизы на эти напитки повысят еще примерно на 5%. Несмотря на растущую закупочную стоимость алкоголя обеспечивать работу кухни еще дороже, рассказал сооснователь нескольких московских баров Никита Фомкин: «Вообще рост количества баров пошел только из-за того, что за этот год очень сильно вырос вход у работников кухни. Когда я пять лет назад начинал бизнес, ставка повара была 2 тыс. руб. за 12-часовую смену. Сейчас же за 5 тыс. руб. идти не хотят. Все потому, что появились такие агрегаторы, как "Яндекс", доставка или такси, и специалисты, в основном иностранные, не хотят работать на кухне. Так что сейчас выгодно открывать бары, где меньше задействовано приезжих специалистов и больше соотечественников. Там расход сразу становится намного меньше. Ведь любая кухня — это всегда человек пять, которым платят по 5 тыс. руб. в день. А в баре можно обойтись двумя-тремя работниками.

При этом себестоимость продуктов кухни огромная, а маржинальность бара намного лучше. Можно вино, у которого себестоимость бокала 250 руб., продавать за 1 тыс. руб.

При этом бары были всегда, просто сейчас появляется все больше уникальных форматов. Вот, например, сейчас недавно шоточная открылась. На рынке больше креативности, чтоб это не было просто какой-то рюмочной или обычным баром. Кроме того, теперь не так легко открывать винные заведения, где раньше тоже не было большой кухни, ведь сейчас и акцизы на такие напитки стали огромные, либо стоит продавать русские вина. Если говорить про Москву, то, конечно, больше подобных заведений открывается в районе Китай-города и Чистых прудов. И даже сейчас большие игроки начинают открывать околотанцевальные бары, где больше про алкоголь, чем про еду».

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024-м в рознице продали больше 184 млн декалитров спиртного. Это максимальный показатель за все время подсчета, то есть с 2017-го.

Фотогалерея

Трезвенники во власти и бизнесе

Предыдущая фотография
10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О&#39;Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 10

10 октября 2017 года основатель сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал пост: «7 вещей, от которых я отказался много лет назад». На первом месте в списке был алкоголь

Фото: TechCrunch

Скончавшийся в апреле 2022 года основатель ЛДПР Владимир Жириновский в последние годы часто призывал вести здоровый образ жизни: «Нужно всячески пропагандировать не употреблять алкоголь, и тогда жизнь будет лучше. На моем 70-летии не было ни алкоголя, ни застолья, ни одной сигареты, и закончилось все в 7 часов вечера, без потасовок»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

43-й президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в интервью ABC рассказал, что победил вредную привычку: «Я не был ползающим на коленях пьяницей, но это было соревнование, и в конце концов я решил, что оно того не стоит. Это было непросто, но я бросил пить. Благодаря этому я стал лучше»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post 9 августа 2019 года рассказал, что не пьет. «Я решил не пить из-за Фреда, моего брата. Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом. Так что я не пьющий, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что является трезвенником. «Я не пью и вам не советую»,— отметил он

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко/Pool  /  купить фото

В августе 2020 года основатель сети лапшичных «Воккер» Алексей Гисак рассказал в интервью Reminder Media, как боролся с алкоголизмом: «Спиртное я не пью больше года. Знакомых медиков это поражает: раньше ни лекарства, ни психотерапия не давали в моем случае такого результата. Я продолжаю работать над собой»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Соавтор биографической книги «Абрамович: миллиардер из ниоткуда» Крис Хатчинс утверждает, что миллиардер Роман Абрамович «не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и абсолютно беспощаден в делах»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Девиз миллиардера Уоррена Баффета: «Самая важная инвестиция — это инвестиция в себя». Под этим он подразумевает заботу о своем здоровье. Бизнесмен не пьет алкоголь (попробовал однажды в молодости и ему не понравилось), не курит, но любит колу и бургеры

Фото: Reuters

В декабре 2019 года на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден прошел медицинское обследование. В отчете доктор Кевин О'Коннор написал, что политик «не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом»

Фото: Reuters

Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...