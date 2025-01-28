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Сахарный завод в Башкирии оштрафовали за гибель рыбы

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура оштрафовала на 160 тыс. руб. ООО «Раевсахар» за гибель рыбы в реке Тюлянь Альшеевского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («нарушение правил охраны водных объектов») и ст. 8.33 КоАП РФ («нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов»).

Из пресс-релиза следует, что «Раевсахар» ненадлежащим образом содержал и эксплуатировал пруды-накопители. В результате сточные воды сахарного производства попали в реку. Общая сумма ущерба из-за гибели водных ресурсов превысила 500 тыс. руб.

Кроме штрафа, прокуратура внесла представление руководству завода, обязав отремонтировать магистральный трубопровод. Виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ООО «Раевсахар» зарегистрировано в 2008 году в селе Раевское на базе сахарного завода, действовавшего с 1984 года. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. Завод входит в группу компаний «Стар Нафта» Мансура Латыпова, учредителем выступает ООО «Башкирская сахарная компания». По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «Раевсахара» составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 259 млн руб.

Идэль Гумеров

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