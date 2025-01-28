В 2024 году в Ростове чаще всего покупали однокомнатные квартиры

По итогам 2024 года на рынке первичной недвижимости Ростова-на-Дону самыми востребованными оказались однокомнатные квартиры. Они составили 41% от общего объема продаж и заняли лидирующую позицию, сообщили в департаменте аналитики федерального девелопера «Неометрия». Здесь уточнили, что в мегаполисе средняя стоимость квадратного метра превысила 141,6 тыс. руб. Это на 11% выше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании Фото: пресс-служба компании

Как отметил заместитель коммерческого директора «Неометрии» Дмитрий Романишко, в Ростове-на-Дону компактное жилье остается оптимальным выбором для тех, кто ценит доступность и функциональность. «Основной спрос на такие лоты — со стороны молодых семей, студентов и инвесторов. Однокомнатные квартиры удобны для сдачи в аренду или быстрой перепродажи. Это делает «однушки» особенно привлекательными на фоне растущих цен», — пояснил эксперт.

Для сравнения, двухкомнатные квартиры в 2024 году в ростовских новостройках покупали менее активно, чем однокомнатные. Доля «двушек» в общем количестве сделок составила 32%. Еще меньше покупали студии (14%). А доля трехкомнатных квартир в общем количестве сделок — 13%.

В компании пояснили, что основные покупателями первичной недвижимости в Ростове — это сами жители региона: их доля в общем объеме продаж достигла 90%. Однако интерес к квартирам в новостройках проявляют и представители соседних субъектов РФ. Так, 4% сделок заключили жители Кубани, а 6% — других краев и областей страны.

Владимир Андреев