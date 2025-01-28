Какие новые дороги построят в Крыму в 2025 году

В 2025 году в Крыму будет построено 70 км автодорог, отремонтируют 428 км. Всего в ближайшие пять лет в регионе планируют построить, реконструировать и отремонтировать 1290 км дорог. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В рамках поручения президента продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. В том числе строительство и реконструкция дороги Белогорск — Приветное протяженностью более 32 километров. Проект будет реализован в 2025–2028 годах»,— сообщил господин Аксенов.

Также, по его словам, среди других крупных проектов, реализуемых в рамках поручения президента,— реконструкция автодороги Судак — Новый Свет протяженностью около 6,5 км. Проект планируется выполнить с 2025 по 2027 год.

Еще один объект, значимый для развития инфраструктуры туризма,— строительство и реконструкция дороги для туристического комплекса «Золотые пески России» в границах городского округа Евпатория. Это более 18 км. Сроки реализации — 2025–2026 годы.

В этом году будет завершено строительство второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное). В 2026 году планируется построить дорогу в объезд Международного детского центра «Артек» и завершить работы по обустройству инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. В 2027 году планируется завершить строительство обхода Алушты через село Изобильное и автомобильной дороги Льговка — Грушевка — Судак.

Тат Гаспарян