За добросовестность спросят

Конституционный суд (КС) России вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в нацпарке Сочи. В конце 80-х годов они были выделены гражданам местными властями, но несколько десятилетий спустя Генпрокуратура добилась аннулирования прав людей на эти земли. Рассмотрев заявление садовов, КС обязал суды выяснять, насколько добросовестно вели себя землевладельцы, приобретая права на эти участки, и не истекли ли сроки исковой давности. Если эти обстоятельства удастся доказать, то местные власти будут обязаны компенсировать потери.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин во вторник, 28 января, огласил постановление по делу о национализации земель сочинских садоводов.

Дело было инициировано членами СНТ «Меркурий», чьи права на земельные участки, полученные в конце 80-х годов были аннулированы по искам прокуратуры. Более 30 лет назад местные власти выдали гражданам земельные участки (по 4–8 соток). Со временем, в связи с изменениями в законодательстве, эти земли перешли в пожизненное наследуемое владение, а потом их владельцы зарегистрировали право собственности в Росреестре. После этого земли неоднократно переходили из рук в руки. Все эти годы госорганы регистрировали переходы этих прав. Но в 2021 году прокуратура выявила, что земли на территории СНТ относятся к территории Сочинского нацпарка, а их предоставление произошло с нарушением закона. И впоследствии надзорное ведомство добилось в судах признания прав садоводов отсутствующими.

Граждане пожаловались в КС на то, что изъятие сопровождалось искажением трактовок закона со стороны прокуратуры и судов. Они заявили, что участки были предоставлены муниципальными актами, а права на них зарегистрированы уполномоченными органами. И нести ответственность за ошибки госорганов они не должны.

КС изучил нормы Гражданского кодекса (ГК) и закона о госрегистрации недвижимости, на основании которых суды Краснодарского края по искам Генпрокуратуры признали отсутствующим право собственности 14 заявителей на их земельные участки, и пришел к выводу, что они не противоречат Конституции РФ. Однако при рассмотрении требований о признании отсутствующими прав граждан, владеющими земельными участками, которые на момент предоставления находились в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ), следует устанавливать, действовали ли ответчики при получении этих участков добросовестно, и проверять их заявления об истечении сроков исковой давности.

В отношение земельных участков, находящихся в границах ООПТ (за исключением случаев, когда земельный участок находится в населенном пункте, полностью включенном в состав ООПТ) и участков, которые были предоставлены в границах ООПТ, но сейчас уже не относятся к ней, принято следующее решение. Если суд установит, что незаконное предоставление участка послужило основанием для его исключения из ООПТ, такие иски следует удовлетворять. Для случаев, когда гражданин при предоставлении такого участка действовал добросовестно, срок исковой давности истек, и при этом не доказано совершение ответчиком умышленных противоправных действий, то такие иски следует удовлетворять, однако одновременно с этим суды должны возлагать на органы публичной власти, первично предоставившие такой участок, обязанность выделить ответчику аналогичный участок по площади и виду разрешенного использования. Если же предоставить его невозможно, то следует компенсировать гражданину прекращение его прав на землю, а также стоимость законно созданных на нем объектов.

В отношении земельных участков, предоставленных в на территории лесов, решено следующее. Если будет установлено, что гражданин при приобретении или предоставлении лесного участка действовал добросовестно и что истек срок давности, то аннулировать его права будет нельзя.

Иное истолкование закона невозможно, подчеркнул КС.

Что касается дел сочинских садоводов, которые инициировали конституционное разбирательства, то они подлежат пересмотру.

В ноябре стало известно о направлении в суд уголовного дела председателя СНТ «Меркурий» и главы риэлторского агентства Ирины Расторгуевой по обвинению в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. По данным стороны обвинения, они предоставили в Росреестр подложные документы о наличии прав на земли в целях их хищения из состава Сочинского национального парка. Отмечалось, что сделки сопровождались вырубкой особо ценных пород реликтового леса (бук, дуб, граб и другие) на площади около 2 га. В середине января прокуратура края рассказала о возбуждении второго уголовного дела о хищении участков нацпарка. Его фигуранты, по информации надзорного ведомства, также используя подложные правоустанавливающие документы (свидетельства о праве наследуемого владения), ввели в заблуждение сотрудников Росреестра и оформили право собственности на участки, покрытые реликтовым лесом, общей площадью около 9 га. Стоимость этих земель оценена в 1 млрд руб. Эти действия были совершены с целью дальнейшего строительства на этих земельных участках коттеджного поселка, писала прокуратура.

Михаил Волкодав