Руководителем Осы может стать начальник инспекции гостехнадзора

Начальник инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов может принять участие в конкурсе по отбору главы Осинского городского округа. Об этом сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на собственные источники. По данным «Ъ-Прикамье», господин Морозов пользуется поддержкой со стороны краевых властей и уже встретился с депутатами думы городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Морозов

Фото: Вести-Пермь Игорь Морозов

Фото: Вести-Пермь

Конкурс запланирован на 28 февраля. Документы от кандидатов принимаются с 20 января по 20 февраля. Комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и губернатора Пермского края, оценит программы по развитию округа, представленные кандидатами. Два претендента, получившие наиболее высокие оценки, будут представлены депутатам Осинской думы на заседании 5 марта. Главой станет тот, кто сможет заручиться поддержкой большинства думцев.

Действующим главой округа является Алексей Григорьев, руководящий муниципалитетом с 2020 года. По итогам последних выборов в Осинскую думу избрались депутаты, оппозиционно настроенные по отношению к господину Григорьеву. Они сформировали в представительном органе коалицию из восьми человек, что позволило отклонить кандидата в спикеры думы, поддерживаемого господином Григорьевым, и выбрать председателем Константина Нефедова. Оппоненты действующего главы также вошли в конкурсную комиссию.