Неймара отпустили на родину

Один из самых ярких игроков своего поколения, 32-летний бразилец Неймар, договорился о расторжении по обоюдному согласию сторон контракта с «Аль-Хилялем», в составе которого из-за травм провел всего семь матчей за полтора года. По информации СМИ, чтобы поскорее перейти в родной «Сантос», футболист пошел на значительные финансовые уступки. Он отказался по меньшей мере от $25 млн, причитавшихся по контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неймар пожертвовал по меньшей мере $25 млн, чтобы досрочно покинуть «Аль-Хиляль», исключивший его из заявки на чемпионат Саудовской Аравии

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images Неймар пожертвовал по меньшей мере $25 млн, чтобы досрочно покинуть «Аль-Хиляль», исключивший его из заявки на чемпионат Саудовской Аравии

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

В ночь на вторник пресс-служба клуба «Аль-Хиляль», действующего чемпиона Саудовской Аравии по футболу, сообщила о расторжении контракта с бразильским вингером Неймаром. В релизе говорится, что стороны пошли на такой шаг «по обоюдному согласию». «Аль-Хиляль» также пожелал Неймару удачи и поблагодарил его за вклад, который он внес в успехи команды.

Вклад этот, впрочем, был совсем скромным. Стать в Саудовской Аравии важным игроком Неймару помешали травмы. Почти сразу после трансфера из ПСЖ он получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на год. Вскоре после восстановления он получил другое повреждение.

За полтора года бразилец появился на поле за «Аль-Хиляль» лишь в семи матчах, сыграв в общей сложности 428 минут. На его счету всего один гол и три результативные передачи за ближневосточный клуб.

Катастрофические показатели, учитывая, что затраты «Аль-Хиляля» на покупку футболиста составили €90 млн (данные Transfermarkt), а на его зарплату, по информации Sky Sports,— около €150 млн в год.

Ранее в январе стало понятно, что действующий чемпион Саудовской Аравии на Неймара при его нынешней продуктивности не рассчитывает. Главный тренер «Аль-Хиляля» Жоржи Жезуш заявил, что бразилец «уже не в состоянии играть на привычном уровне», и отказался от включения футболиста в заявку на чемпионат страны. О разрыве контракта было объявлено спустя неделю после сообщений бразильского издания Globo о грядущем переходе звездного в прошлом игрока в родной «Сантос».

Теперь различные медиаресурсы пишут о том, что ради возвращения в Бразилию Неймар пошел на значительные финансовые уступки. Его договор с «Аль-Хилялем» был рассчитан до лета, выплаты за этот период могли достигнуть $65 млн.

По данным телеканала ESPN, бразилец отказался по меньшей мере от $25 млн.

ESPN утверждает, что Неймар уже «в ближайшие дни» подпишет с «Сантосом» пятимесячный контракт с опцией продления еще на год. Источник передает, что представить футболиста болельщикам клуб планирует в четверг или пятницу. У корреспондента немецкого отделения телеканала Sky Sports Флориана Плеттенберга другие данные: он настаивает, что возможность пролонгации не будет включена в соглашение, поскольку Неймар планирует вернуться в Европу в следующем сезоне.

Именно играя за «Сантос» на стыке 2000-х и 2010-х, Неймар обрел широкую известность. 200 результативных действий (136 забитых мячей и 64 голевые передачи) в 225 матчах за клуб позволили ему закрепиться в стартовом составе сборной Бразилии и перейти в «Барселону». Тот период стал урожайным и для клуба: он взял три чемпионата штата Сан-Паулу и впервые за почти полвека праздновал победу в Кубке Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов, крупнейшее клубное соревнование континента).

Сейчас перед Неймаром вновь стоит задача попадания в обойму национальной команды, в которой и без него хватает классных фланговых нападающих. Проведший 128 матчей за сборную Неймар рискует не попасть на чемпионат мира 2026 года, о желании поучаствовать в котором он говорил не раз. Правда, в настоящее время «Сантос» далек от прежнего величия примерно настолько же, насколько Неймар далек от той формы, что заставила ПСЖ летом 2017 года выложить за него рекордные €222 млн. К сезону чемпионата Бразилии, который начнется в марте, он подходит в статусе клуба, только что получившего повышение в классе. В 2023 году одна из самых титулованных бразильских команд впервые в более чем столетней истории вылетела из высшего дивизиона, а через год смогла в него вернуться.

Роман Левищев