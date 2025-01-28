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Замглавы Перми сообщил об уходе с должности

Заместитель главы Перми Игорь Субботин, курирующий блок ЖКХ, сегодня на пленарном заседании гордумы сообщил, что покидает должность. Он отметил, что в статусе замглавы представляет мэрию Перми в последний раз. Чиновник поблагодарил депутатов за совместную работу, отметив, что «продолжает отрабатывать вопросы в другом статусе». Новую должность он не озвучил. По данным «Ъ-Прикамье», господин Субботин перейдет на должность советника мэра Перми. Контракт с ним будет заключен на полгода.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Место господина Субботина, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», займет Артем Балахнин, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Предполагается, что он покинет краевое правительство 3 февраля.

Игорь Субботин является старожилом администрации Перми, занимал должность замглавы с декабря 2018 года. До этого он почти девять лет руководил Дзержинским районом Перми.

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