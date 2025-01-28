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Депутат Михаил Матвеев заявил о необходимости развития самарского метро

Депутат Госдумы Михаил Матвеев прокомментировал интервью губернатора Вячеслава Федорищева, где было сказано о недозагруженности самарского метрополитена. По мнению парламентария, строительство новых станций приведет к росту пассажиропотока.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Довести метро после "Театральной" до железнодорожного вокзала — мне кажется, от этих планов в перспективе отказываться не нужно. Именно от того метро и недозагружено, что недоделано. И самое важное: в СССР метро в городах-миллионниках строил центр. Потом после развала СССР сбросили на регионы»,— отметил депутат.

«Самара метро дальше строить в одиночку не потянет. Но в стране не так много городов-миллионников. И необходимо менять отношение федерального центра к ним: восстанавливать федеральное финансирование или софинансирование метро. В отличие от Таджикистана, Сирии, Армении и так далее (список длинный) это будут, по крайней мере, деньги, не выброшенные на ветер»,— уверен господин Матвеев.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. На сегодняшний день городская подземка представлена одной линией, которая включает десять станций. В настоящее возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная».

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