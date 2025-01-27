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Прокуроры давят на газ

У экс-менеджера «Газпрома» конфискуют заводы в России

“Ъ” стали известные мотивы, по которым Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% акций или долей восьми компаний, занимающихся обслуживанием деятельности одного из крупнейших предприятий химической отрасли Башкортостана — ООО «Газпром нефтехим Салават». По данным надзорного ведомства, их бенефициаром является экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов, объявленный в 2023 году в розыск по обвинению в хищениях средств «дочки» «Газпрома». По версии истца, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, он в нарушение российского законодательства фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое для страны значение.

Экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов

Экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов

Фото: PhotoXpress

Экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов

Фото: PhotoXpress

Как следует из иска (имеется в распоряжении “Ъ”) заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, ответчиками по нему, помимо Алексея Митюшова, выступают компании «Меркури кэпитал траст» и ООО «Корпоративный центр», а третьими лицами — ФАС, Центробанк, а также 11 юридических лиц, включая «Газпром нефтехим Салават», и восемь занимающихся его обслуживанием предприятий: ООО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», OAO «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж».

Все эти общества создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», входящего в структуру ПАО «Газпром», говорится в заявлении.

По мнению Генпрокуратуры, скупкой акций компаний господин Митюшов решил заняться, еще «когда в период с 2007 по 2012 год находился в должности директора ООО "Газпром энерго"» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром».

«Эти должности он использовал для получения информации о корпоративной, финансовой и хозяйственной деятельности ПАО, а также о его технологических потребностях в сфере нефтехимической и газовой промышленности»,— гласит иск.

В нем отмечается: бизнесмен «осознавал», что не мог совершать сделки по приобретению обществ, поскольку является гражданином Литвы и имеет вид на жительство в Испании. Тем самым он нарушил ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В соответствии с ним иностранные инвесторы не могут быть собственниками таких компаний без предварительного согласования участия в них в специальной правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Следует отметить, что ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших химпредприятий Башкирии. Компания имеет лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, хранение ядерных материалов, а также радиоактивных веществ.

По данным надзорного ведомства, чтобы скрыть статус иностранного резидента, господин Митюшов лично участвовать в скупке активов не стал, а возложил эту роль на подконтрольные ему российские общества.

Используя их, он стал собственником акций или долей восьми вышеназванных предприятий.

Так, 30 декабря 2019 года подконтрольные господину Митюшову компании «Корпоративный центр» и «Управляющая компания "Меркури кэпитал траст"», действовавшие в качестве доверительного управляющего закрытого паевого инвестиционного фонда «Универсальные инвестиции», заключили договор купли-продажи 100% акций ОАО «Салаватнефтемаш».

Общество является одним из ведущих российских производителей оборудования для предприятий нефтегазоперерабатывающей и других отраслей промышленности, которые связаны с обращением токсичных, взрывоопасных и огнеопасных веществ. Предприятие также изготавливает оборудование для ядерных установок. По условиям сделки право собственности на ценные бумаги перешло инвестиционному фонду. Единственным лицом, принявшим участие в голосовании, являлся господин Митюшов — единственный пайщик ПИФ.

А в 2015 году он же через «Корпоративный центр» стал собственником вначале 79%, а затем 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», которое занимается транспортировкой нефти и газа, а после — владельцем ООО «Салаватский катализаторный завод». Последнее является одним из крупнейших в России производителей катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния. Оно, в частности, производит индикаторный силикагель, который применяется для контроля влажности не только, например, в обувных коробках, но и при хранении оптических приборов, используемых в войсках.

Как указывает истец, ни одна из заключенных с 2015 по 2020 год сделок не была согласована с правительственной комиссией и уведомления о них в ФАС не подавались.

Ведомство просит признать их ничтожными и обратить в доход РФ 100% акций или долей компаний «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Ремонтно-механический завод», «Подземнефтегаз», «Салаватский катализаторный завод» и «РемЭнергоМонтаж».

В иске отмечается, что подконтрольность иностранному лицу указанных предприятий «создает угрозу безопасности российского государства, поскольку, проживая за границей и находясь под юрисдикцией иностранных органов власти, господин Митюшов может причинить непоправимый вред имущественному комплексу компаний либо привести к остановке их производственной деятельности, а заодно и «обеспечить передачу конфиденциальной информации иностранным спецслужбам». При этом, по версии надзора, вывод ответчиком доходов от стратегических предприятий за границу направлен и на причинение ущерба экономике России в условиях западных санкций.

Помимо этого, в иске сообщается, что «в связи с участием Митюшова в хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Газпром нефтехим Салават», в отношении него с 2022 года расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц).

Однако от правосудия он скрылся и в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск. О какой сумме хищений идет речь, в документе не уточняется.

Оперативно связаться с господином Митюшовым “Ъ” не удалось.

Между тем в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Башкортостана 24 января арестовал все активы предпринимателя, назначив предварительное слушание по иску на 18 февраля.

Мария Локотецкая

Активы, которые хотят обратить в доход государства прокуроры

ООО «Нефтехимремстрой» зарегистрировано в 2008 году в Москве, уставный капитал — 500 тыс. руб. Занимается ремонтом оборудования для нефтегазовой отрасли, а также ремонтом зданий и сооружений (основные заказчики — дочерние компании «Газпрома»). По итогам 2023 года выручка «Нефтехимремстроя» составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 542 млн руб.

ООО «Салаватский катализаторный завод» (СКатЗ) зарегистрировано в 2009 году, производит катализаторы и адсорбенты для нефтегазового сектора. Уставный капитал ООО — 500 тыс. руб. В 2023 году выручка СКатЗ составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 258 млн руб.

АО «Салаватнефтехимремстрой» зарегистрировано в 1995 году в Салавате, с июля 2024 года прописано в Одинцово, в основном занимается строительно-монтажными работами на объектах нефтегазового сектора (главные заказчики — дочерние структуры «Газпрома»). В 2023 году убыток компании составил 37 млн руб. при выручке 59 млн руб.

ОАО «Подземнефтегаз» зарегистрировано в Салавате в 1994 году, основной вид деятельности — складирование и хранение нефти и нефтепродуктов. В числе клиентов организации — «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). В 2023 году выручка «Подземнефтегаза» составила 485 млн руб., чистая прибыль — 93 млн руб.

ООО «Ремонтно-механический завод» (РМЗ) зарегистрировано в 2010 году в Салавате, поставляет оборудование и комплектующие (химическое оборудование, крепеж, запчасти, оснастка) предприятиям нефтехимической отрасли, а также предоставляет услуги по термообработке и антикоррозийным работам. В числе заказчиков — ГНС. Уставный капитал ООО — 140,96 млн руб. В 2023 году чистая прибыль РМЗ составила 431 млн руб. при выручке 2,7 млрд руб.

АО «Салаватнефтемаш» зарегистрировано в 2000 году в Салавате, производит оборудование для нефтедобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии и других отраслей. В числе клиентов — структуры «Транснефти», Салаватский химический завод, Минпромторг России, «Башнефть» и другие. В 2023 году компания получила 100 млн руб. прибыли при выручке 1,7 млрд руб.

ООО «Ремэнергомонтаж» зарегистрировано в 2010 году, обслуживает и ремонтирует объекты электроэнергии (крупнейший заказчик — Ново-Салаватская ТЭЦ). В 2023 году компания с уставным капиталом 44,1 млн руб. получила 33 млн руб. прибыли при нулевой выручке.

ООО «Техцентр» зарегистрировано в Москве в 2019 году, имеет филиал в Салавате. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал фирмы — 100 тыс. руб. В 2023 году выручка «Техцентра» составила 579 млн руб., чистая прибыль — 332 млн руб.

Идэль Гумеров, Уфа

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