Труп с признаками насильственной смерти нашли в гостинице на Гончарной

Следователи расследуют обстоятельства смерти мужчины в номере гостиницы на Гончарной улице, 11, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ 27 января. Труп с признаками насильственной смерти нашли сотрудники отеля.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты — ищут улики, изымают доказательства, опрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, которые помогут установить причину смерти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жившего с трупом возлюбленной петербуржца отправили в СИЗО до марта. Злоумышленник в преддверии Нового года жестоко избил свою сожительницу, после чего задушил.

Андрей Маркелов