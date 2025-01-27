Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» арестовали за причинение вреда здоровью

В Екатеринбурге 51-летнего сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина поместили до 11 февраля под стражу по обвинению по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), передают «Вечерние ведомости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным «Вечерних ведомостей», в ноябре во время конфликта Владимир Бурдин ударил человека ножом. Сейчас он проходит психолого-психиатрическую экспертизу по уголовному делу в психдиспансере на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

Владимир Бурдин был сооснователем группы «Смысловые галлюцинации» и участником ее изначального состава с 1989 по 1993 год — в таком составе группа вступила в Свердловский рок-клуб. После ухода из нее выступал сольно и писал песни для других групп.

Ирина Пичурина