Картаполов: в весенний призыв будут чаще применять электронные повестки

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в 2025 году электронные повестки могут получить более широкое распространение. В осеннем призыве 2024-го электронные повестки рассылали призывникам из трех регионов: Рязанской области, Республики Марий Эл и с Сахалина, говорил он ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено»,— сказал господин Картаполов (цитата по «Интерфаксу»). Депутат добавил, что в Госдуме рассмотрят законопроект о годичном действии решения о призыве на военную службу.

Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. Он заработал в тестовом режиме осенью 2024 года. Минцифры заявляло, что полноценно реестр заработает не раньше 2025 года.

Подробнее об электронной постановке на воинский учет — в материале «Ъ» «Больше не стоять им у военкомата».