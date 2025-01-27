Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе некоторые светофоры переведут на ручное управление «для минимизации заторов»

Дежурная служба Центра организации дорожного движения Башкирии (ЦОДД) организовала ручное управление светофорами на улице Степана Кувыкина в Уфе «для минимизации заторов», сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как передают в ЦОДД, ручное дежурство «позволяет гибко реагировать на изменения транспортных потоков, перераспределяя нагрузку в режиме реального времени». Поводом для такой меры стали заторы на перекрестках улицы Степана Кувыкина с улицами Менделеева, Авроры, Обской, Бакалинской и Батырской, средняя скорость движения транспорта на этих участках снизилась с 19,6 км/ч до 8,7 км/ч.

В свою очередь, причиной увеличения транспортной нагрузки называется перекрытие движения возле дома Авроры, 18. Как сообщал «Ъ-Уфа», движение закрыто до 15 марта из-за ремонта инженерных сетей.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...