В Уфе некоторые светофоры переведут на ручное управление «для минимизации заторов»

Дежурная служба Центра организации дорожного движения Башкирии (ЦОДД) организовала ручное управление светофорами на улице Степана Кувыкина в Уфе «для минимизации заторов», сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как передают в ЦОДД, ручное дежурство «позволяет гибко реагировать на изменения транспортных потоков, перераспределяя нагрузку в режиме реального времени». Поводом для такой меры стали заторы на перекрестках улицы Степана Кувыкина с улицами Менделеева, Авроры, Обской, Бакалинской и Батырской, средняя скорость движения транспорта на этих участках снизилась с 19,6 км/ч до 8,7 км/ч.

В свою очередь, причиной увеличения транспортной нагрузки называется перекрытие движения возле дома Авроры, 18. Как сообщал «Ъ-Уфа», движение закрыто до 15 марта из-за ремонта инженерных сетей.

Идэль Гумеров