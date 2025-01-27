МИД России выразил протест молдавскому послу

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России. Как сообщило ведомство, ему выразили протест «в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилиан Дарий

Фото: Александр Щербак / ТАСС Лилиан Дарий

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов»,— говорится в сообщении российского МИДа.

Лилиану Дарию также был заявлен протест «в связи с публикацией молдавской стороной конфиденциальной ноты Посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа». Российская сторона рассматривает публикацию «как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам».

Национальная молдавская партия (PNM) в опубликованном на минувшей неделе заявлении осудила «незаконные» и «провокационные» действия посла России в Молдавии Олега Озерова, который «до сих пор не представил верительные грамоты в администрацию президента», посещает Приднестровье «без одобрения МИДа», нарушая молдавское законодательство. В связи с этим партия выступила за высылку дипломата.

Лусине Баласян