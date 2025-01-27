Ярославский омбудсмен хочет защитить участников СВО от «юристов-аферистов»

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что участники СВО и их родственники начали сталкиваться с «недобросовестными» юристами. Как сообщили в аппарате омбудсмена, господин Бабуркин предлагает на законодательном уровне изменить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума

К уполномоченному обратилась супруга военнослужащего. Она рассказала, что муж получил ранение в ходе СВО и нуждался в прохождении лечения. Для составления заявления он обратился в частную юридическую фирму, в которой обещали участникам СВО «квалифицированное юридическое сопровождение».

В итоге адвокаты фирмы составили и отправили восемь однотипных заявлений на разные адреса и проводили военнослужащего в военный госпиталь. За работу фирма получила 350 тыс. руб., однако, как отмечают в аппарате омбудсмена, вопрос решен не был. Сергей Бабуркин помог составить жене военнослужащего претензию к фирме с отказом от договора и в востребовании 340 тыс. руб.

В другом случае дочь пропавшего бойца заплатила 35 тыс. руб. за составление обращения по розыску отца. Как отметил уполномоченный, в регионе тарифы адвокатов ниже названных расценок, а некоторые юристы и вовсе входят в систему бесплатной юридической помощи, установленную федеральным законом.

В рамках этой помощи адвокаты дают консультации и составляют документы по часто встречающимся ситуациям. Тем, кто не входит в эту систему, Сергей Бабуркин предложил запретить оказывать помощь участникам СВО и их родственникам.

«Уполномоченный также считает необходимым включить в перечень бесплатной юридической помощи для этой категории граждан представительство адвокатами их интересов в суде»,— добавили в аппарате.

Инициативу уполномоченный направил в региональное управление юстиции, адвокатскую палату области и в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Алла Чижова