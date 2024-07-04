На Ямале чумовой капитал будут выдавать при рождении второго ребенка

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) чумовой капитал будут выдавать при рождении второго ребенка или любого последующего, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам поездки губернатора Дмитрия Артюхова в тундру в Тазовском районе. Кроме того, на базе поселковых детских садов планируют создать «нулевые классы», где дети смогут адаптироваться и подготовиться к поступлению в школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Дмитрий Артюхов (справа) во время поездки в Тазовский район ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Дмитрий Артюхов (посередине) во время поездки в Тазовский район ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Следующая фотография 1 / 2 Губернатор Дмитрий Артюхов (справа) во время поездки в Тазовский район ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Дмитрий Артюхов (посередине) во время поездки в Тазовский район ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

На Совете старейшин, куда прибыли местные оленеводы, чтобы озвучить волнующие их проблемы главе региона, Дмитрий Артюхов сообщил, что зимой на Днях оленевода будут разыгрываться беспилотники, которые помогут в управлении стадом.

Также тундровики рассказали губернатору, что на пастбищах встречают брошенное оборудование, провода и металлолом. По их словам, они могут стать причиной гибели оленей. Дмитрий Артюхов ответил, что в Тазовском районе проходили большие геологические экспедиции. «Конечно, надо это все убирать. У Ямала уже большой опыт экологических экспедиций. Подключим наши известные волонтерские проекты, привлечем местных жителей. Обозначим несколько точек, которые включим в план будущего года»,— добавил господин Артюхов.

Напомним, ранее в округе ввели новые меры поддержки коренных малочисленных народов севера (КМНС). Теперь жителей перевозят на заказных вертолетах нерегулярными рейсами. Поездки осуществляются бесплатно, при наличии свободных мест. Улететь попутным бортом сможет любой нуждающийся, однако первоочередная возможность будет предоставлена коренным жителям.

Полина Хабарова

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