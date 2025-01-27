В возрасте 73 лет умер актер и медиаменеджер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Первым об этом сообщило издание Sostav, информацию подтвердили источники РБК. По данным Starhit, причиной смерти стал цирроз печени.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Янковский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Игорь Янковский окончил театральное училище им. Щукина. В 1974–1992 годах работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. С 1973 года снимался в кино, на его счету около 40 фильмов и сериалов. В их числе «Следствие ведут знатоки» (1975 год), «Золотая мина» (1978), «Приключения принца Флоризеля» (1979), «Женатый холостяк» (1982), «Вопреки всему» (1993), «В движении» (2002). С 19 сентября по 28 ноября 2001 года вел телевизионную игру «Алчность» на НТВ.

С 1992 года работал в рекламном бизнесе, выступил соучредителем и руководил коммуникационной группой «Максима». С 1996-го — президент Московского международного фестиваля рекламы. С 2004 года — соучредитель и руководитель агентства «Рекламный картель», тогда же стал президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.