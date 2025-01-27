Глава Химок Дмитрий Волошин ушел в отставку

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин покинул пост, сообщили РБК в пресс-службе городской администрации. Его сменит первый замминистра финансов Подмосковья Елена Землякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Волошин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Дмитрий Волошин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Господин Волошин был избран на должность в декабре 2016 года, в 2021-м его переизбрали на второй срок. Причиной его ухода стал переход на другую работу, передает портал 360.ru.

Дмитрий Волошин окончил РАНХиГС, также обучался в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Работал в департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в 2014 году перешел в администрацию Химок на пост замглавы муниципалитета.

Елена Землякова окончила Калининградский техникум. В разные годы была замдиректора районного Дворца молодежи в Мытищах, возглавляла отдел городского бюджета в администрации Пушкино и управление финансами администрации Дзержинского. Пост замминистра финансов заняла в августе 2020 года.