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Коммерсантъ FM
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Уголовно-семейный кодекс

Минюст намерен изменить статьи Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), регламентирующие процесс отбывания наказания в исправительных центрах и колониях-поселениях. В этих учреждениях содержатся приговоренные к принудительным работам и лишению свободы. Закон дает им право жить с семьей непосредственно в том поселении, где расположены центр или колония. Для этого осужденные должны подать заявление на имя начальника пенитенциарного учреждения. Его одобрят, если заявитель «не допускает нарушений правил внутреннего порядка», указано сейчас в УИК. Минюст же предлагает заменить формулировку о «нарушениях правил» на более конкретную — «не имеющим взысканий». Согласно ст. 115 УИК, взысканием может быть дисциплинарный выговор, штраф в размере 1–2 тыс. руб., а также водворение в штрафной изолятор до 15 суток. Все взыскания должны быть официально зафиксированы и обоснованы, заключенный имеет право обжаловать их.

Минюст сообщил “Ъ”, что цель поправок — «поддержание и сохранение семейных связей», а также «мотивация правомерного поведения осужденных». По данным ФСИН, в первом полугодии 2024 года в колониях-поселениях отбывали наказание 19 526 осужденных к лишению свободы. Из них 105 человек попросили о проживании с семьей, семерым было отказано. В исправительных центрах за аналогичный период заявление на проживание с семьей подали 1065 из 55 425 осужденных; отказ получили 75 человек.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила “Ъ”, что право осужденных на проживание с семьей реализуется сейчас крайне редко, «очень многим отказывают — сначала говорят, что рано, а потом ссылаются на нарушения». Она надеется, что поправки Минюста помогут большему числу семей воссоединиться. Вместе с тем она признает, что взыскание сейчас «можно влепить за что угодно», например за попытку лечь на кровать до отбоя. По словам правозащитницы, заключенные часто обращаются к ней за помощью в обжаловании подобного рода взысканий.

Полина Мотызлевская

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