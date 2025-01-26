Главные новости за неделю 20–26 января. Кубань, Крым, Адыгея

После ЧП с танкерами в акватории Черного моря собрано свыше 175 тыс. тонн загрязненного грунта, на временные площадки вывезено около 134 тыс. тонн.

Краснодарского пилота задержали по подозрению в госизмене. Фигурант якобы конвертировал деньги в криптовалюту через онлайн-обменник и перечислил деньги на предоставленный счет.

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский обжаловал арест в кассационной инстанции. Янине Копайгородской, жене экс-главы курорта, предъявили обвинение по делу о вымогательстве 43 млн руб.

В Краснодарском крае выявили более тысячи коррупционных преступлений за 2024 год.

Более 1 млн литров нелегального алкоголя изъяли в Краснодарском крае за год.

В Сочи установлено и арестовано имущество обвиняемых в хищении земель национального парка, сообщили в городской прокуратуре. Стоимость арестованных активов, включая недвижимость в Болгарии, превышает 1,5 млрд руб.

На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль из-за антитеррористических мероприятий. Контроль касается только тех, кто направляется в Крым.

В нескольких регионах России прекращена деятельность вебкам-студий, занимавшихся изготовлением и распространением порнографических материалов. Подозреваемые задержаны в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации ЧС в Черном море после крушения танкеров и разлива мазута.

Родственники бойцов ЧВК «Вагнер», погибших при выполнении боевой задачи в Мали в июле 2024 года, массово приехали в станицу Бакинская в Краснодарском крае на панихиду.

Суд вернул дело о взыскании нидерландцами €1 млн с краснодарского застройщика «Гешефт».

Водолазы вручную собрали со дна Черного моря возле анапского поселка Витязево 350 кг мазута.

Суд встал на сторону владельца яхты Severina в споре с Новороссийской таможней.

Замминистра образования Кубани прокомментировал новость о своей отставке. Ранее он оказался в центре скандала после публикации видео, где он нецензурно выражается в адрес волонтеров реабилитационного центра для очистки птиц от мазута.

В Краснодаре задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в поджоге трех ресторанов. Задержанный рассказал, что его «направлял украинский специалист», обещав заплатить 35 тыс. руб.