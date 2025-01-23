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Россияне массово съехались на Кубань на панихиду по бойцам ЧВК «Вагнер»

Родственники бойцов ЧВК «Вагнер», погибших при выполнении боевой задачи в Мали в июле 2024 года, массово приехали в станицу Бакинская в Краснодарском крае на панихиду. Об этом сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Панихида прошла по бойцам 13-го штурмового отряда ЧВК и их командиру Сергею Шевченко. На могиле последнего установили монумент в память о тех событиях.

На нем указано, что «на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля» бойцы «Вагнера» сражались в пустыне Мали с «многократно превосходящими силами противника».

Александра Бастова

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