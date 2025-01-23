Около Витязево со дна Черного моря вручную собрали 350 кг мазута

Водолазы вручную собрали со дна Черного моря возле анапского поселка Витязево 350 кг мазута. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Специалисты также продолжают работы на затонувшем танкере. Они обследуют дно, акваторию и подводную инфраструктуру пляжей, в том числе с помощью подводного беспилотника. По данным МЧС, всего водолазы совершили 21 спуск.

Вокруг севшего на мель танкера установили более 2 км боновых заграждений. Собирать мазут продолжают с труднодоступных участков побережья около судна.

Татьяна Ручкина