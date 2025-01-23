Около Витязево со дна Черного моря вручную собрали 350 кг мазута
Водолазы вручную собрали со дна Черного моря возле анапского поселка Витязево 350 кг мазута. Об этом сообщает МЧС России.
Фото: loon.site
Специалисты также продолжают работы на затонувшем танкере. Они обследуют дно, акваторию и подводную инфраструктуру пляжей, в том числе с помощью подводного беспилотника. По данным МЧС, всего водолазы совершили 21 спуск.
Вокруг севшего на мель танкера установили более 2 км боновых заграждений. Собирать мазут продолжают с труднодоступных участков побережья около судна.