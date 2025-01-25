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На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль

На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль из-за антитеррористических мероприятий, сообщил 25 января заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Овдиенко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что контроль касается только тех, кто направляется в Крым.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Специальные службы ведут антитеррористические мероприятия»,— написал господин Овдиенко.

Меры введены на основании указа президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе распоряжения главы Кубани о бессрочном действии «желтого» уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

Для быстрого прохождения досмотра рекомендуется заранее подготовить оригиналы документов, также возможна проверка через приложение «Госуслуги».

Наталья Решетняк

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