На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль из-за антитеррористических мероприятий, сообщил 25 января заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Овдиенко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что контроль касается только тех, кто направляется в Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Специальные службы ведут антитеррористические мероприятия»,— написал господин Овдиенко.

Меры введены на основании указа президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе распоряжения главы Кубани о бессрочном действии «желтого» уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

Для быстрого прохождения досмотра рекомендуется заранее подготовить оригиналы документов, также возможна проверка через приложение «Госуслуги».

Наталья Решетняк