Суд встал на сторону владельца яхты Severina в споре с Новороссийской таможней

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил незаконность доначисления Новороссийской таможней платежей компании «Юг-Бизнеспартнер», которую связывают с бывшим губернатором Кубани, за ремонт яхты Severina за пределами ЕАЭС. Соответсвующий судебный акт размещен на сайте kad.arbitr.ru.

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Таможенный орган счел, что ремонт главного двигателя и вало-линии на сумму порядка 353 млн руб. подлежит обложению таможенными платежами, и при возвращении судна на территорию ЕАЭС доначислил 1,2 млн руб. Компания оспорила это решение в суде.

ООО «Юг-Бизнеспартнер», зарегистрированное в Краснодаре в 2009 году, принадлежит Андрею Скоку, которого связывают с управлением активами семьи бывшего министра сельского хозяйства России и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Выручка компании в 2023 году достигла 10,4 млрд руб., чистая прибыль составила 66,9 млн руб.

47-метровая моторная яхта Severina 2008 года постройки, прописана в порту Таганрога, имеет таможенную стоимость 650,5 млн рублей. Судно было изготовлено на украинском заводе «Лиман».