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Кубани направят 1,5 млрд рублей на возмещение расходов по ликвидации ЧС

Правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации ЧС в Черном море после крушения танкеров и разлива мазута. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Решение о выделении средств было принято сегодня, 23 января, на заседании правительства. Господин Козлов пояснил, что компенсация должна покрыть затраты на проведенные аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку для хранения, а также обезвреживание отходов.

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края уже заключило два контракта на утилизацию отходов на общую сумму 781 млн руб. Ростовская и кубанская компании должны завершить работы до конца 2025 года.

Татьяна Ручкина

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