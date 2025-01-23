Кубани направят 1,5 млрд рублей на возмещение расходов по ликвидации ЧС

Правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации ЧС в Черном море после крушения танкеров и разлива мазута. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Решение о выделении средств было принято сегодня, 23 января, на заседании правительства. Господин Козлов пояснил, что компенсация должна покрыть затраты на проведенные аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку для хранения, а также обезвреживание отходов.

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края уже заключило два контракта на утилизацию отходов на общую сумму 781 млн руб. Ростовская и кубанская компании должны завершить работы до конца 2025 года.

Татьяна Ручкина