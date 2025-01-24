Краснодарского пилота задержали по подозрению в госизмене

В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации 1968 года рождения. В отношении летчика возбудили уголовное дело по госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Управление ФСБ по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации спецслужб, подозреваемый самостоятельно установил контакт с волонтером, собирающим средства для ВСУ. Следуя полученным указаниям, фигурант якобы конвертировал деньги в криптовалюту через онлайн-обменник и перечислил деньги на предоставленный счет.

Обстоятельства выясняются.

Анна Гречко