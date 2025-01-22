Замминистра образования Кубани прокомментировал новость о своей отставке

Должность заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, которую сейчас занимает Сергей Урайкин, будет ликвидирована до 5 февраля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin

Решение связано с созданием нового департамента молодежной политики, который выделят из структуры министерства. О формировании нового ведомства стало известно в ноябре 2024 года. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, департамент начнет работу в феврале 2025 года.

Вечером 21 января появилась информация, что замминистра образования Кубани якобы покинет должность в конце текущего месяца.

Ранее Сергей Урайкин оказался в центре скандала после публикации видео, где он нецензурно выражается в адрес волонтеров реабилитационного центра для очистки птиц от мазута. Позже чиновник объяснил свои действия «непрерывным напряжением» и принес извинения.

Нурий Бзасежев