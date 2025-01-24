Жене экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о вымогательстве 43 млн рублей
Следователи МВД предъявили Янине Копайгородской, жене экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, обвинение по второму уголовному делу о посредничестве в вымогательстве более 43 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину. Госпожа Копайгородская отвергла все предъявленные ей обвинения. Ранее ей вменяли растрату.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По информации адвоката, два уголовных дела по ст. 160 и 291.1 УК РФ в отношении ее подзащитной объединены в одно производство. Согласно фабуле обвинения, супруги требовали у предпринимателя Арсена Мкртчяна скидку на четыре однокомнатные квартиры-студии площадью около 30 кв. м каждая.
«Следствие указывает, что Копайгородский встречался с Мкртчяном и договаривался лично, поэтому обвинение в отношении моей подзащитной в посредничестве во взяточничестве совершенно абсурдно», — заявила Елизавета Меткина.
Адвокат также отметила, что за полтора года недвижимость не перешла в собственность семьи Копайгородских, а бизнес Арсена Мкртчяна находился в ведении региональных, а не муниципальных властей.
Второе обвинение Алексею Копайгородскому до настоящего времени не предъявлено, сообщил ТАСС его адвокат Иван Миронов.
Уголовное дело против Алексея Копайгородского было возбуждено 17 сентября 2024 года. В результате он был задержан в зоне СВО, где находился в качестве добровольца. По версии следствия, экс-мэр Сочи незаконно распорядился двумя земельными участками, предназначенными для льготных категорий населения. Сумма ущерба оценивается в 3,7 млн руб.
Янина Копайгородская прибыла 12 ноября в следственный департамент МВД для дачи свидетельских показания по делу Алексея Копайгородского. После допроса следователи приняли решение о ее задержании.