Жене экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о вымогательстве 43 млн рублей

Следователи МВД предъявили Янине Копайгородской, жене экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, обвинение по второму уголовному делу о посредничестве в вымогательстве более 43 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину. Госпожа Копайгородская отвергла все предъявленные ей обвинения. Ранее ей вменяли растрату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации адвоката, два уголовных дела по ст. 160 и 291.1 УК РФ в отношении ее подзащитной объединены в одно производство. Согласно фабуле обвинения, супруги требовали у предпринимателя Арсена Мкртчяна скидку на четыре однокомнатные квартиры-студии площадью около 30 кв. м каждая.

«Следствие указывает, что Копайгородский встречался с Мкртчяном и договаривался лично, поэтому обвинение в отношении моей подзащитной в посредничестве во взяточничестве совершенно абсурдно», — заявила Елизавета Меткина.

Адвокат также отметила, что за полтора года недвижимость не перешла в собственность семьи Копайгородских, а бизнес Арсена Мкртчяна находился в ведении региональных, а не муниципальных властей.

Второе обвинение Алексею Копайгородскому до настоящего времени не предъявлено, сообщил ТАСС его адвокат Иван Миронов.

Уголовное дело против Алексея Копайгородского было возбуждено 17 сентября 2024 года. В результате он был задержан в зоне СВО, где находился в качестве добровольца. По версии следствия, экс-мэр Сочи незаконно распорядился двумя земельными участками, предназначенными для льготных категорий населения. Сумма ущерба оценивается в 3,7 млн руб. Янина Копайгородская прибыла 12 ноября в следственный департамент МВД для дачи свидетельских показания по делу Алексея Копайгородского. После допроса следователи приняли решение о ее задержании.

Лия Пацан